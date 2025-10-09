Presunta avioneta narcotraficante se estrelló en Oxapampa: Sobrecarga produjo el colapso de la aeronave

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer este jueves 9 de octubre que una presunta avioneta narcotraficante se estrelló en un río de Oxapampa, en Pasco. La aeronave habría tenido un problema de sobrecarga de cocaína, ocasionando su colapso, que intentó ser ocultado al quemar parte del fuselaje que quedó regado por la zona.

Avioneta era de boliviana

Por la placa que el personal de la Dirección Anti Drogas (Dirandro), lograron encontrar, la nave provenía del país vecino de Bolivia. Esta era utilizada para llevar droga desde Perú a dicha nación y utilizaba unas 40 pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas en la selva.

A través de un video, unos agentes de la Dirandro dan a conocer detalles sobre el operativo hecha en un helicóptero policial que dio con el aeroplano boliviano en el distrito pasqueño de Palcazú. Al localizarlo, encontraron partes regadas y presumen que otros restos se encontrarían en el fondo del río en donde cayó.

"Presumimos que una parte del fuselaje, tanto el motor como otra parte de la avioneta, se encontraría en la parte más honda de este río", aseguró uno de los efectivos.

#Pasco 🚁| En una operación helitransportada, agentes de la Dirandro hallaron dos fuselajes de avionetas presuntamente usadas para el tráfico ilícito de drogas en Palcazú, Oxapampa.

Las aeronaves habrían sido incineradas para eliminar evidencias.#PolicíasEnAcción 👮‍♂️🇵🇪 pic.twitter.com/LHNGjIBkHy — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025

Los tripulantes de la avioneta que quedaron malheridos, no se habrían retirado de la zona sin antes quemar los restos que quedaron visibles. Con el objetivo de eliminar alguna evidencia que le permita a los efectivos policiales dar con la organización que realizaba el traslado de las sustancias ilícitas.

Problema con el narcotráfico en Oxapampa

En esta parte del Perú, el narcotráfico es un problema recurrentes. En el pasado mes de junio, un operativo contra el crimen organizado, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada ejecutó la detención preliminar judicial de seis presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Walas'.

La operación contó con el apoyo de agentes de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) y la Dirandro, y logró la incautación de 140 mil dólares americanos y 100 mil soles, presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Entre los detenidos figuran Alejandro Cerrón, alias 'Saco', 'Alex' o 'Corola', y Jhordy Alania, conocido como 'Loco'.

Detenidos de la banda 'Los Walas'.

Esta banda operaba en esta ciudad y la consideraba un punto estratégico, por su proximidad con las zonas donde se cultiva la hoja de coca. Los detenidos fueron denunciados por conspiración para el tráfico ilícito de drogas.

De esta manera, efectivos de la Dirandro dieron con una presunta avioneta narcoterrorista que se estrelló en un río de Oxapampa. La hipótesis policial sostiene que el sobrepeso habría causado el desplome de la unidad.