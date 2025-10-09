Caos en la Vía Evitamiento: Cierran dos carriles con sentido al norte tras accidente a la altura del puente IPD

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente vehicular ocurrió en el corazón de la Vía Evitamiento, específicamente a la altura del puente IPD, muy cerca del Trébol de Caquetá. Sobre las 7 de la mañana de este jueves 9 de octubre, las redes sociales de la concesionaria Lima Expresa dio a conocer este hecho el cual ha generado congestión con sentido a Lima Norte.

Caos en la Vía de Evitamiento tras accidente vehicular

De momento, no se tiene mayor información respecto a las causas del accidente. Sin embargo, este hecho habría dejado una víctima mortal. Por ello, en la escena ya se encuentra agentes de la Policía Nacional del Perú quienes cercaron la escena lo cual generó una gran problemática para el flujo vehicular.

Los efectivos de la PNP decidieron cerrar dos de los tres carriles de la Vía de Evitamiento lo cual repercutió en la circulación de las unidades que utilizan esta importante arteria para cruzar la capital. Como era de esperarse, en cuestión de minutos la cola de autos se originó por varios kilómetros llegando hasta el paradero Acho.

Integrantes del Cuerpo General de Bomberos también se encuentran en la zona para agilizar con los trabajos y la vía pueda ser liberada en el breve plazo posible. De acuerdo a diferentes imágenes en redes sociales, se observa como las unidades atraviesan lentamente dicha avenida debido a este cierre.

Lima Expresa informa:

"Se registra un siniestro vehicular en la Vía de Evitamiento con sentido al norte, a la altura del puente IPD. Se encuentran cerrados dos carriles, nuestro equipo de auxilio vial se encuentra en el punto junto a la PNP y el Cuerpo General de Bomberos", indicaron.

Liberan Vía de Evitamiento tras accidente

A través del mismo canal virtual, Lima Expresa informó que luego de poco más de una hora, y gracias al trabajo de los rescatistas, se pudo liberar la vía con dirección a la zona norte de la capital aligerando así el tránsito vehicular.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo en dicha zona. Semanas atrás, un poste cayó sobre esta arteria en sentido al sur ocasionando largas colas de auto, buses de transporte público y transporte pesado.

De esta manera, un accidente vehicular ocurrido en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente IDP, muy cerca al Trébol de Caquetá, habría dejado una persona fallecida y ocasionó una enorme congestión vehicular con sentido al norte.