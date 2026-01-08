UNMSM Examen de Admisión 2026-II: ¡Ya es oficial! Conoce AQUÍ las FECHAS clave y el COSTO de la evaluación

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, postulante! La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ya reveló las fechas oficiales del Examen de Admisión 2026-II, así como los costos y más detalles para rendir la evaluación que te permitirá asegurar una vacante.

¿Cuándo será el examen de admisión San Marcos?

El examen de admisión de la UNMSM es considerado uno de los más difíciles y exigentes a nivel nacional. Miles de jóvenes no dudan en prepararse a tan corta edad para poder rendir la prueba y poder conseguir la tan ansiada vacante que les permita estudiar la carrera de sus sueños. Son varios meses de ardua preparación para convertirse en el nuevo cachimbo de este 2026.

Tras meses de incertidumbre, la casa de estudios también conocida como la 'Decana de América' anunció oficialmente las fechas de inscripción para el examen de admisión 2026-II, así como los días en los que se celebrará la masiva evaluación de acuerdo al área de la carrera de profesión de su elección.

A través de la página web de la OCA de San Marcos, se publicó el siguiente calendario que se distribuirá en cuatro fechas para facilitar la organización y evitar aglomeraciones y contratiempos entre los postulantes al momento de rendir el examen de admisión 2026-II:

Sábado 7 de marzo de 2026: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Domingo 8 de marzo de 2026: Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

Sábado 14 de marzo de 2026: Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

Domingo 15 de marzo de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Inscripción examen UNMSM: ¿Cuánto es el costo?

¡Pon mucha atención! Pues bien, para poder presentarte al examen de admisión, primero debes realizar tu respectiva inscripción, que, según la San Marcos, será por orden alfabético, según la letra inicial de tu primer apellido, y partirá desde el 5 de enero hasta el 26 de febrero. Las tarifas varían según la procedencia escolar:

Instituciones públicas: S/400. Código 9501.

Instituciones privadas: S/800. Código 9502.

La universidad informó que el link de inscripción aún no se encuentra habilitado, por lo que, por el momento, solo es posible realizar los pagos correspondientes. Además, les recuerda a los postulantes, adquirir el reglamento de admisión digital, que tendrá un costo de S/70.

Puedes conseguir este documento obligatorio que contiene los procedimientos de esta tan esperada prueba, realizando el respectivo pago en el Banco de la Nación o Págalo.pe con el código 9516.

Cronograma del proceso de admisión 2026-II UNMSM.

Vacantes para 78 carreras de pregrado

Este proceso de admisión te permitirá poner a prueba tus conocimientos y ver si logras alcanzar una vacante. La UNMSM organiza sus carreras profesionales en 5 áreas, distribuidas las 78 carreras de pregrado, que puede revisar con más detenimiento en el siguiente LINK, y verificar si cumple con tu perfil académico.

Es así como San Marcos ha publicado las fechas en que los postulantes podrán rendir el examen de admisión 2026-II, así como las fechas de inscripción y costos de la evaluación.