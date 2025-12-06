Rosa Vásquez: PJ sentencia a la gobernadora de Lima a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de peculado

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, fue condenada a 9 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de peculado. Además, el Poder Judicial le ordenó pagar la suma de S/100 mil soles por concepto de reparación civil.

Investigación contra la gobernadora Rosa Vásquez

Rosa Vásquez Cuadrado se ha visto en la mira de la justicia peruana. Pues bien, se la investiga por presuntos actos de corrupción: posibles irregularidades en contratos y adquisiciones entre 2023 y 2025, dentro de un esquema que habría favorecido a la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L.

Incluso, en noviembre, se realizó un operativo encabezado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) donde se ejecutó 11 allanamientos simultáneos en Lima, Huaura-Huacho y Huarochirí para recabar documentación y elementos vinculados a las acusaciones contra la gobernadora regional de Lima.

La situación pone a la gobernadora de Lima y otros funcionarios en una delicada posición legal y política. Además, cabe destacar que el caso se remonta cuando fue alcaldesa de la Provincia de Huarochirí, con relación a presuntas graves irregularidades en la ejecución de una obra pública.

Condenan a prisión a Rosa Vásquez

Es así como en la audiencia de ayer, 5 de diciembre, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate - Corte de Justicia de Lima Este dio lectura a la sentencia a la gobernadora regional de Lima: ¡9 años y 5 meses de la pena de la libertad efectiva por el delito de peculado doloso agravado!

Sin embargo, la instancia judicial resaltó que esta medida podría ser suspendida si se da la discusión de terceros en última instancia. Además, durante la lectura, se detalló que a la condena de prisión, se le fijó a Rosa Vásquez el pago de S/100 mil por concepto de reparación civil.

Comunicado del Gore Lima tras el último allanamiento

Como se recuerda, el allanamiento realizado en noviembre, la Fiscalía señaló que el objetivo del operativo 'Los Compadres de la Corrupción' era recabar documentación y elementos de convicción vinculados a presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones del Gobierno Regional de Lima durante los años 2023, 2024 y 2025.

Además, el fiscal Cristian Manrique aseguró que son ocho los investigados. En ese marco, el GORE Lima lanzó un comunicado en el que afirmó haber colaborado plenamente con las diligencias fiscales y policiales.

"Se ha brindado todas las facilidades necesarias para recabar información y esclarecer las investigaciones emprendidas", señaló la entidad, reiterando su "compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción". Finalmente, llamó a la calma a la ciudadanía y aseguró que continuará trabajando de manera articulada mientras avanza la investigación.

Sin embargo, conforma avanzaron las diligencias de las autoridades competentes, este último 5 de diciembre, el Poder Judicial sentenció a 9 años y 5 meses de prisión efectiva a la gobernadora de la Región Lima por el delito de peculado.