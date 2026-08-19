"Ya tenían el vestido de novia": Wedding planner de Curwen y Carla Campos cuenta detalles de la boda

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La boda Curwen y Carla Campos Salazar quedó suspendida luego del polémico ampay protagonizado por la joven. Sin embargo, la wedding planner encargada de la ceremonia reveló que los preparativos estaban bastante avanzados y que, hasta la mañana del martes, todo continuaba con aparente normalidad. Además, Magaly reveló que ya tenían el vestido de novia y hasta la temática de la ceremonia con motivos peruanos.

¿Cómo iba a ser la boda de Curwen y Carla?

Gloria Gálvez, especialista encargada de organizar el matrimonio, conversó con el equipo de 'Magaly TV: la firme' y contó detalles sobre el estado de los preparativos. Según explicó, había mantenido comunicación con ambos después de la difusión de las imágenes y, en ese momento, no recibió ninguna señal de que la ceremonia estuviera en riesgo.

Asimismo, la wedding planner señaló que los novios todavía mantenían sus planes y que, desde su perspectiva, todo marchaba con normalidad. De hecho, al no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre un cambio en la ceremonia, asumió que la relación entre Curwen y Carla continuaba sin mayores inconvenientes.

"La relación va bien donde yo sé. Yo asumo que no pasó nada porque no me han dicho nada y todo bien", explicó.

No obstante, la situación cambió apenas unas horas después. Magaly precisó que las declaraciones de Gloria Gálvez fueron recogidas durante la mañana del martes, antes de que Curwen hiciera público el anuncio que terminó modificando los planes de la pareja. Sin embargo, el detalle que más sorprendió es que terminó revelando detalles poco conocidos de los avances de lo que iba a ser la boda del streamer y la influencer.

"La wedding planner nos confirmó que la chica (Carla) ya tenía un vestido de Rosa Clara, estaban yendo a Pachacámac para buscar lugares para la boda; querían detalles de boda entre ayacuchano y motivos cusqueños... ", confesó.

Finalmente, durante la tarde, Curwen confirmó en su programa de YouTube que la boda con Carla Campos Salazar ya no se realizará por ahora. La decisión llegó después de que las imágenes de Carla bailando muy cercana a otro hombre en una discoteca de Miraflores generaran polémica.

Carla cierra sus redes sociales

Con la polémica ya instalada en redes sociales, Carla Campos tomó una medida que no pasó desapercibida: decidió limitar los comentarios en sus plataformas digitales. La acción ocurrió precisamente cuando el ampay con su amigo en la discoteca de Miraflores comenzaba a generar una intensa conversación entre los usuarios.

La decisión de la novia de Curwen llamó rápidamente la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a relacionarla con la repercusión que tuvieron las imágenes emitidas por Magaly TV: La Firme.

Es así que, que la suspensión de la boda sorprendió especialmente porque, hasta la mañana del martes, los preparativos seguían avanzando y la wedding planner no había recibido ninguna comunicación sobre cambios. Sin embargo, pocas horas después, Curwen confirmó que la ceremonia quedaba en pausa, evidenciando que el ampay terminó alterando los planes que ambos tenían para su matrimonio.