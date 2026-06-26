Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes, 26 de junio?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta de la divisa en la jornada de este viernes 26 de junio en el mercado paralelo y Sunat.

Dólar en Perú: Así cotiza el tipo de cambio hoy

El JNE precisó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se darían entre el 3 y 7 de julio, con lo que se definiría quién sería el nuevo presidente del Perú. En medio de ese panorama político, la ciudadanía sigue buscando información sobre cuál es el comportamiento del dólar de forma diaria para anticiparse a los cambios y evitar pérdidas.

Pues como se sabe, el dólar desempeña un papel crucial en la economía peruana, no solo en el comercio internacional, sino también como una moneda de referencia, por lo cual, saber cuál es su precio te permite tomar decisiones más estratégicas que ayuden a cuidar tus finanzas.

En ese marco, te revelamos si hay fluctuaciones de la divisa este viernes 26 de junio, de acuerdo a los valores reflejados hoy en la página oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para el tipo de cambio de la compra y venta.

VIERNES 26 DE JUNIO Precio del dólar en Perú HOY, 25 de junio: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.408 S/ 3.415

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación al día de ayer 25 de junio donde el valor de la compra de esa moneda extranjera en Perú era de S/ 3.419 y la venta fue de S/ 3.425.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 26 de junio

Recuerda que el precio del dólar varía conforme pasan las horas y no solo por la coyuntura política local, sino también porque dicha moneda se ve influenciado por factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos, la cotización de los metales, la inflación global y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular la oferta y demanda de divisas.

Por ello, también es esencial conocer a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en el país. De acuerdo al portal oficial de cuántoestáeldólar.pe, el dólar 'Ocoña' o de la calle es el siguiente para este viernes:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.390| Venta S/ 3.420.

Cotización del dólar paralelo hoy, 26 de junio.

Así cerró el dólar ayer, 25 de junio

El precio del dólar en el país cerró ayer, 25 de junio, en S/3,4100, (con una apertura de S/3,4175), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4103, con un máximo de S/3,4180 y un mínimo de S/3,4030, según lo dio a conocer el BCRP en su página web.

Así cerró la cotización del dólar ayer.



Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales. Por ello, te revelamos cuál es el precio actual de esa divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano este viernes 26 de junio.