Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 7 de agosto?

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú hoy, jueves 7 de agosto, se mantiene en constante variación debido a factores internos y externos. Conoce aquí el tipo de cambio actualizado en el mercado interbancario y en las principales casas de cambio y bancos del país.

¿Cuál es el precio del dólar para hoy?

En las últimas semanas, el dólar ha reportado pequeñas variaciones en su tipo de cambio. En ese marco, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar es el que te detallamos a continuación:

Compra: S/3.555

S/3.555 Venta: S/3.564

Estos valores se mantienen desde el día de ayer, pero difiere al precio de compra del dólar del martes 5 de agosto, que era de S/3.566, y la venta correspondía a S/3.579. Otra institución en el que puedes encontrar información actualizada es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.

Tipo de cambio en los principales bancos del Perú

Ten en cuenta que el valor del en nuestro país puede variar en el transcurrir de las horas de este día. A continuación descubre el tipo de cambio del dólar en los principales bancos del país:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.531 3.578 INTERBANK 3.515 3.610 BBVA 3.461 3.639 SCOTIABANK 3.535 3.574 BANCO DE LA NACIÓN 3.540 3.600

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.540 | Venta S/ 3.570

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados.

Se sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este jueves 7 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.