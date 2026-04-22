Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 22 de abril?

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los días posteriores a las elecciones, el precio del dólar en el mercado cambiario ha registrado cambios ligeros pero significativos en su valor de compra y venta, principalmente debido a la inestabilidad política. Por ese motivo, en esta nota te contamos a cuánto cotiza el tipo de cambio oficial de la moneda de EE.UU. este miércoles 22 de abril de 2026.

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este miércoles 22 de abril?

La renuncia irrevocable de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades que hubo en la jornada electoral no solo ha generado un mayor porcentaje de riesgo en el mercado cambiario nacional, sino también incertidumbre por el futuro de los comicios.

Aunque, con su salida, Corvetto pretende recuperar la mermada legitimidad del sistema electoral de cara a la segunda vuelta, es cierto que los agentes financieros ya atraviesan un periodo de inquietud. Especialmente cuando la renuncia a la jefatura de la ONPE marca un precedente que contradice la normativa electoral vigente.

En este contexto, el sector interbancario opera bajo una vigilancia estrecha, evaluando si el relevo en la ONPE será suficiente para estabilizar la confianza del inversor y detener las presiones especulativas que han afectado el valor del sol peruano en las jornadas recientes.

Conforme el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de la divisa para este miércoles 22 de abril se sitúa en S/3.433 para la compra y S/3.442 para la venta.

El día de ayer, el billete verde culminó con una cotización de S/ 3.430 para la compra y S/ 3.444 para la venta. Estas cifras reflejan que la divisa estadounidense trepa ligeramente al alza en la posición de compra, pero su venta desciende a su estado habitual en la última semana.

Tipo de cambio oficial del dólar para este miércoles 22 de abril. Foto: SUNAT

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

En un contexto de incertidumbre en el mercado resulta más usual experimentar afectaciones en tu bolsillo. Por ese motivo, se aconseja conocer el comportamiento del dólar en el mercado paralelo (casas de cambios). Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, el precio de compra y venta para esta fecha es:

Mercado paralelo: compra S/ 3.420 | Venta S/ 3.445

En conclusión, el precio del dólar registra una ligera tendencia a la alza en su precio de compra para este miércoles 22 de abril en comparación a la jornada previa.