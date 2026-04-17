Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 17 de abril?

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mercado de divisas en Perú continúa atravesando una jornada de marcada expectativa a medida que avanzan los resultados electorales oficiales por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de manera lenta, pero sostenida. Este escenario de incertidumbre política continúa impactando en la psicología de los agentes económicos y provocando cambios en el tipo de cambio del dólar.

En esta nota, te contamos el precio del dólar para este viernes 17 de abril en en el mercado bancario (entidades financieras) y en el mercado paralelo (casas de cambio).

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

A pesar del avance del escrutinio oficial a más del 93% por parte de la ONPE, la incertidumbre sobre los candidatos presidenciales que integrarán la segunda vuelta electoral no disipa las dudas en el mercado, especialmente cuando los resultados son tan ceñidos.

Si bien en el transcurso de la semana, el dólar se mantuvo estable y registró apenas una ligera tendencia a la baja, el escenario ha comenzado a cambiar de manera drástica ante el eventual pase a segunda vuelta del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Así, este viernes 17 de abril, el tipo de cambio oficial del dólar en el Perú se sitúa en S/ 3.429 para la compra y S/ 3.436 para la venta , según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Tipo de cambio del dólar para este viernes 17 de abril según SUNAT

De esta manera, la moneda estadounidense vuelve a subir en comparación a su cierre el día anterior. El jueves 16 de abril, el precio del dólar cerró con una cotización de S/ 3.425 para la compra y S/ 3.436 para la venta.

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

Si deseas evaluar un mayor número de opciones del tipo de cambio oficial para no experimentar afectaciones en tu bolsillo, los expertos recomiendan monitorear el comportamiento del mercado paralelo o casas de cambio, donde la cotización del dólar suele presentar ligeras variaciones dependiendo de la liquidez del momento.

Sobre la divisa estadounidense, el portal cuántoestáeldolar.pe indica que su compra y venta hoy es la siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.445

En conclusión, el precio del dólar registra hoy una vez más una ligera tendencia al alza en medio de una incertidumbre política por los resultados de la primera vuelta de las Elecciones 2026.