Banco de la Nación: AQUÍ el CRONOGRAMA de pago de sueldos y pensiones para septiembre 2025

06/09/2025

¡Buenas noticias en septiembre 2025! Se revela el cronograma de pagos para trabajadores y pensionistas del sector público en Perú, que se realizará a través del Banco de la Nación. Revisa cuándo se cobran los desembolsos.

Cronograma de pagos: ONP y sueldos

Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el 31 de diciembre del 2024 el cronograma anual mensualizado de pagos de sueldos y pensiones en la administración pública que se aplicará durante el Año Fiscal 2025.

En ese marco, correspondiente al mes de septiembre, se detalla quienes cobrarán primero serán los adultos mayores de la ley 19990. Pues bien, los miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los afiliados podrán acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros a nivel nacional desde el viernes 5 del presente mes, pero teniendo en cuenta lo siguiente:

Viernes 5 de septiembre - Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C.

Lunes 8 de septiembre - Con apellidos que inicien con las letras D-L.

Martes 9 de septiembre - Con apellidos que inicien con las letras M-Q.

Miércoles 10 de septiembre - Con apellidos que inicien con las letras R-Z.

Del viernes 12 al domingo 21 de septiembre - Pago a domicilio.

El jueves 11 de septiembre se les depositará a los 64 mil 667 pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Pago de Remuneraciones a la Administración Pública

El cronograma de remuneraciones para los trabajadores del sector público y modalidad CAS, según la Resolución Viceministerial N.° 005-2024-EF/11.01, quedó así:

Miércoles 17 de septiembre : Ministerio de Educación (incluidas universidades), PCM, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Midagri, Ministerio de Energía y Minas.

: Ministerio de Educación (incluidas universidades), PCM, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Midagri, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 18 de septiembre : Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Defensoría del Pueblo.

: Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Defensoría del Pueblo. Viernes 19 de septiembre : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Reniec.

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Lunes 22 de septiembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE, Tribunal Constitucional.

Cronograma de pensiones 20530

Respecto al Decreto Legislativo 20530, se reveló que tendrá un cronograma de pagos específico, según la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano:

Jueves 11: Ministerio de Educación (inc. Universidades), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones , Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, PCM.

Ministerio de Educación (inc. Universidades), Ministerio de Energía y Minas, , Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, PCM. Viernes 12: Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Lunes 15: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura,

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de identificación y Estado Civil. Martes 16: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, TC.

De esta manera, se dio a conocer el cronograma de pagos del Banco de la Nación en septiembre del 2025, tanto para trabajadores públicos como pensionistas.