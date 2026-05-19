Mundial 2026: La CONMOVEDORA reacción de Neymar tras ser COVOCADO al Mundial 2026 [VIDEO]

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección de Brasil confirmó este lunes su lista final de 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que una de las principales noticias fue el regreso de Neymar.

El delantero de Santos volverá a representar a la "Canarinha" en una el máximo torneo de selecciones y sumará su cuarta participación mundialista tras haber estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La conmovedora reacción de Neymar

El delantero Neymar Jr. explotó de alegría tras ser convocado entre los 26 convocados por el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, para jugar el Mundial de 2026. Hinchas, futbolistas y exjugadores vienen celebrando la presencia del astro brasileño en nómina para la Copa del Mundo.

Sin embargo, minutos después, se reveló la conmovedora reacción del jugador, quien no pudo ocultar su emoción al ser considerado por la "Verdeamarela" con miras al torneo más importante de selecciones.

El delantero irrumpió en una transmisión en vivo del canal de YouTube "MadHouse TV", mientras su amigo e influencer, Cris Guedes, grababa con su celular, en el momento en que Ancelotti anunció su nombre.

😅 LA REACCIÓN DE NEYMAR LUEGO DE SER CONVOCADO AL MUNDIAL 2026 🏆



📌 El brasileño festejó con todo tras conocerse que Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista para la Copa del Mundopic.twitter.com/jGECMVaQOt — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 18, 2026

A sus 34 años, Neymar tendrá una nueva oportunidad de buscar el título mundial con Brasil, selección que intentará conquistar la sexta Copa del Mundo de su historia. Hasta ahora, el mejor resultado del delantero en un Mundial fue el cuarto lugar conseguido en Brasil 2014, competencia celebrada en territorio brasileño. Posteriormente, la escuadra sudamericana fue eliminada en los cuartos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

Camino de Brasil en el Mundial

La inclusión de Neymar, que disputará su cuarto Mundial, fue la más celebrada. También destacan Vinícius Jr., Raphinha y el joven Endrick. Sin embargo, sorprendieron las ausencias de Richarlison, Rodrygo y João Pedro, habituales en procesos anteriores.

La Canarinha integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, disputando el torneo mundialista a mediados del mes de junio.

Debut : 13 de junio vs. Marruecos en el MetLife Stadium (Nueva Jersey).

: 13 de junio vs. Marruecos en el MetLife Stadium (Nueva Jersey). Segundo partido : 19 de junio vs. Haití en Philadelphia.

: 19 de junio vs. Haití en Philadelphia. Cierre de grupo: 24 de junio vs. Escocia en Miami.

Previo al torneo, Brasil jugará dos amistosos: el 31 de mayo frente a Panamá en el Maracaná y el 6 de junio contra Egipto en Cleveland.

La lista de Ancelotti refleja un equilibrio entre jerarquía y renovación. Con figuras consolidadas como Casemiro y Marquinhos, y jóvenes promesas como Endrick y Martinelli, Brasil apuesta por un plantel resiliente y competitivo. El mensaje del DT fue claro: la Canarinha no solo busca participar, sino conquistar el hexacampeonato en Estados Unidos, Canadá y México.