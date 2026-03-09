Precio del dólar en Perú HOY, lunes 9 de marzo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio?

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Así amanece el precio del dólar en Perú en la jornada de este lunes, 9 de marzo: ¿Subió o bajó? Conoce todos los detalles y el tipo de cambio para la compra y venta.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Perú atraviesa una crisis por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV), generado por la fuga en el ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni. Esa situación mantiene en vilo a la ciudadanía, a los inversionistas y al mercado cambiario. ¿Tendrá repercusiones en el precio del dólar en el país?

Identificar cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en Perú se convierte en un paso fundamental, precisamente en nuestro país que tiene una economía altamente dolarizada. Además, seguir de cerca el tipo de cambio es esencial por varias razones, entre ellas el impacto en la canasta básica, finanzas personales y cumplimiento tributario.

Una entidad que te permite saber si es el mejor momento de comprar o vender dólares en Perú de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación, para que tomes mejores decisiones económicas y cuides tu poder adquisitivo.

LUNES, 9 DE MARZO Precio del dólar en Perú HOY, sábado 7 de marzo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.467 S/ 3.479

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado adscrito al MEF no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes 6 y sábado 7 de marzo fueron los siguientes:

Viernes 6 demarzo: compra de S/3.424 - venta de S/3.432.

Sábado 7 de marzo: compra S/3.467 - venta de S/3.479.

Tipo de cambio dólar paralelo

Identificar a tiempo cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú te permitirá gestionar mejor tus finanzas. De acuerdo al portal de cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera en la mañana de este lunes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.490.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Para mantener informado sobre las fluctuaciones del dólar puedes consultar también otras entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

También ten en cuenta que el precio de la divisa varía en Perú por diversos factores, entre ellos:

La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado.

de dólares y soles en el mercado. Las políticas económicas de la Reserva Federal ( Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

internacionales. Las decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

Es así como se reveló cuál es el precio del dólar Sunat y paralelo en la jornada de este lunes, 9 de marzo, para identificar el mejor momento para cambiar la divisa en el país.