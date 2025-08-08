Precio del dólar en Perú del viernes 8 de agosto: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta?

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú es una referencia que se emplea en el mercado de divisas para determinar cómo le está yendo a la moneda local. Por ello, aquí te traemos la información sobre cuánto está el tipo de cambio este viernes 8 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Mantenerse informado del precio del dólar a través de fuentes confiables (bancos, sitios oficiales, medios económicos) te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía. En ese marco, se revela que esta moneda ha presentado leves variaciones, tal como lo resalta el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Compra: S/3.538

S/3.538 Venta: S/3.551

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación al 7 de agosto con S/ 3.555 la compra y con S/ 3.564 la venta.

Asimismo, debes tener en cuenta que estos valores son utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y pueden variar a lo largo del día dependiendo de la oferta y demanda de divisas.

Precio del dólar Ocoña

Por otro lado, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.530 | Venta S/ 3.560

La cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país. A continuación descubre el tipo de cambio del dólar en los principales bancos del país:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.514 3.563 INTERBANK 3.495 3.590 BBVA 3.445 3.624 SCOTIABANK 3.519 3.558 BANCO DE LA NACIÓN 3.520 3.580

¿Dónde comprar dólares en Perú?

Se recomienda buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN). También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se dio a conocer que el precio del dólar en este viernes 8 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta en Perú.