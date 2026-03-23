Premier Luis Arroyo sobre robo de lingotes de oro en Costa Verde: "Nadie ha puesto una denuncia"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo se pronunció en torno al reciente robo de lingotes de oro reportado el último domingo, 22 de marzo, en la Costa Verde. Al respecto, la autoridad informó que nadie ha presentado una denuncia oficial tras este acto delictivo que causó conmoción en la ciudadanía, por lo que se debería iniciar una investigación de oficio.

PNP habría identificado a delincuentes

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros precisó que no existen avances en las investigaciones por parte de las autoridades debido a que no existe tal denuncia por el hecho ocurrido en el distrito de San Miguel.

"(¿Algún avance en las investigaciones?) No, esto es un robo y prácticamente las investigaciones se tienen que iniciar de oficio porque nadie ha puesto una denuncia de este tema", dijo a Panorama, el último domingo 22 de marzo.

Según Arroyo, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habría identificado tanto a los choferes como a los demás delincuentes que participaron en este robo armado. Además, indicó que dichas personas habrían sido "utilizadas", sin embargo, esto se determinará tras las indagaciones correspondientes.

Sobre lucha contra la inseguridad

Cabe mencionar que, en torno a la crisis de la inseguridad ciudadana actual, el premier precisó que se puede hacer "mucho" para erradicar dicho flagelo. Para iniciar, se deben juntar fuerzas por parte de las autoridades para enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia.

Es así que, la Policía Nacional se encuentra ejecutando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; asimismo, se habrían realizado coordinaciones con jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la finalidad que se brinde todo el apoyo correspondiente para atacar la inseguridad y la minería ilegal.

"Vamos a atacar a esos dos frentes simultáneamente, sabemos que la minería ilegal está muy fuerte en distintos sitios del Perú también, focalizados, pero en bastantes sitios del Perú", enfatizó el premier Arroyo.

Extorsión se habría reducido

En esa línea, Arroyo aseguró que en comparación al 2025, desde enero hasta lo que va del año, se ha presentado una reducción de más de 9.4% en casos de homicidio. Además, las extorsiones también habrían disminuido en 39%. Según el premier, estos datos son obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En conclusión, el premier Luis Arroyo ratificó que desde el Gobierno de José María Balcázar se toman las acciones respectivas para enfrentar la inseguridad ciudadana; ello en el marco del último robo armado reportado en la Costa Verde.