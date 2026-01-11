Santa Anita: PNP captura dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Desalmados del Cono Norte'

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Los robos a mano armada continúan. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la captura de dos miembros de la banda criminal 'Los Desalmados del Cono Norte', dedicados al asalto de farmacias en diversos distritos de Lima Norte y Lima Este.

La banda estaba conformada por un clan familiar, entre los cuales, uno de sus integrantes contaba con antecedentes penales por hechos delictivos similares.

Capturan a integrantes de clan familiar

Un clan familiar dedicado al robo en establecimientos fue desarticulado tras la captura por parte de la Policía Nacional. Los integrantes eran parte de la banda conocida como 'Los Desalmados del Cono Norte', quienes tenían como principal punto de ataque los establecimientos de reconocidas farmacias.

Las cámaras de videovigilancia de uno de los establecimientos registraron el modus operandi de este clan familiar, compuesto por hermanastros y otros miembros cercanos.

En las imágenes se observa el asalto a una farmacia ubicada en Santa Anita en donde se observa que un hombre ingresa raudamente hacia el mostrador de atención y, seguidamente, dos mujeres con grandes bolsas se dirigen hacia los estantes de productos farmacéuticos y de cuidado personal.

Fueron capturados tras persecución

Parte de los integrantes fueron detenidos a la altura del peaje Santa Anita donde la PNP intervino un auto rojo con placa de rodaje FOE-570. A su interior se encontró a dos hermanastros quienes fueron incautados con parte de los robos realizados durante el día.

"Se les divisó que salían desplazándose a bordo de este vehículo y se inició una persecución desde Santa Anita hasta el peaje"; precisó.

Las personas intervenidas fueron identificadas como Junior Salas Ponceaño y Martin Salas Mendoza. Según la investigación policial, ambos detenidos habrían participado en otros robos y uno de ellos contaría con antecedente por robo agravado.

Entre los productos robados se encontraron productos de belleza altamente solicitados y una arma de fuego que sería usado para amedrentar a los trabajadores de los establecimientos de medicamentos. Lo robado asciende a más de S/15,000.

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, afirmó que el clan familiar tenía el mismo modus operandi en diversas farmacias y los criminales operaban desde hace meses de la misma forma.

