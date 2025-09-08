RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Moción aprobada

Congreso aprueba declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El Congreso de la República aprobó de forma enfática declarar a la presidenta de México como persona non grata. La moción se debería por la postura a favor que tiene de Pedro Castillo.

La moción contó con 12 votos a favor y 6 en contra.
La moción contó con 12 votos a favor y 6 en contra. Composición: Exitosa

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Congreso de la República aprobó declarar personan non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Esta propuesta impulsada por el congresista Ernesto Bustamante Donayre, fue por no admitir el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre del 2022.

Moción aprobada

Con 12 votos a favor y 6 en contra, la moción fue aprobada. La Comisión de Relaciones Exteriores fue el encargado de dar luz verde al documento sustentado por el legislador fujimorista Ernesto Bustamante. A esta propuesta se adhirieron parlamentarios como María del Carmen Alva, que pertenece a los 'no agrupados'.

Quien votaron en contra fueron los congresistas: Margot Palacios (no agrupados), Esmeralda Limachi (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), Isaac Mita (Perú Libre), kelly Portalatino (Perú Libre), Álex Flores (Bancada Socialista) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).

En ese sentido, la legisladora Alva Prieto dio su respaldo a la propuesta indicando que las afirmaciones de la mandataria de México "debilitan nuestra imagen internacional, sembrando dudas en organismos multilaterales y otros estados sobre la legitimidad de nuestras decisiones soberanas"

"Sientan un precedente peligroso, alentando a otros gobiernos a manipular hechos peruanos internos desde intereses ideológicos. El Perú no actúa por impulso, sino amparado en principios claros", resaltó la congresista.

Congreso propone declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
Lee también

Congreso propone declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Imagen

Por otra parte, Álex Flores (Bancada Socialista), se mostró en desacuerdo con la postura de seguir profundizando el rompimiento de las relaciones diplomáticas con México porque, desde su punto de vista, no existe ninguna afectación a la soberanía nacional.

Además, afirmó que son comentarios y opiniones que tiene Claudia Sheinbaum sobre un hecho político. Asimismo, señaló que la mandataria no usó canales oficiales de una manera formal, siendo insuficiente para que se declare como persona non grata.

Embajada de México en Perú: Ciudadanos afectados por demora y faltas de cita para obtener visa
Lee también

Embajada de México en Perú: Ciudadanos afectados por demora y faltas de cita para obtener visa

Imagen

Sobre la propuesta

La propuesta aprobada rechaza de forma enfática las declaraciones de la presidenta de México, las cuales se interpretan como una "inaceptable injerencia" en asuntos internos del Perú y una ofensa hacia el actual sistema democrático nacional.

"Desde que asumió la presidencia en octubre de 2024, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos de Mexicanos, ha mantenido una posición claramente hostil hacia la República del Perú, lo que ha suscitado preocupaciones y malestar en diversos sectores de la sociedad peruana", detalla el oficio.

La moción se debe porque Claudia Sheinbaum, presidenta de México insistió en su tesis que el exmandatario Pedro Castillo Terrones, se encuentra "injustamente encarcelado en el Perú" y le envió su solidaridad a él y a su familia.

Temas relacionados Claudia Sheinbaum Congreso Pedro Castillo persona non grata presidenta de México

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA