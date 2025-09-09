Martín Vizcarra asegura que Pedro Castillo debería "estar en libertad": "No le dieron oportunidad de la defensa"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, continuó brindando detalles de cómo fue su permanencia en el penal de Barbadillo, mientras cumplía la prisión preventiva que terminó revocándose el último 3 de septiembre. Según había mencionado tuvo un trato cercano con Pedro Castillo, por lo que, actualmente, indicó que debería estar en libertad.

Califica prisión preventiva contra Castillo como "un abuso"

Mediante su cuenta oficial de TikTok, el exmandatario realizó un 'live' en donde indicó que si bien está completamente desacuerdo con la lectura del discurso brindado por Castillo el 7 de diciembre del 2022, considera que no debería estar privado de su libertad.

"Que lo metan preso por eso, sin darle la oportunidad de la defensa, eso me parece un abuso (...) Yo creo y lo dije en Puno, en alguna oportunidad, sin cálculo político, dije que Pedro Castillo debería estar en libertad ", dijo ante los usuarios que lo siguen en dicha red social.

De tal modo, Vizcarra Cornejo rechazó que en diciembre del 2022, luego de que se haya detenido a Pedro Castillo por realizar un intento de golpe de Estado, el Poder Judicial haya dictado, en ese momento, 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente por el presunto delito de rebelión.

En tal sentido, el expresidente recientemente excarcelado, indicó que a Castillo Terrones no se le otorgó la oportunidad de la defensa. Al respecto, cuestionó la decisión el juez supremo Juan Carlos Checkley calificándola de "un abuso". "Y mantenerlo ahí dos años y medio, sin sentencia y sin justificación", precisó.

"Pedro Castillo me envió una frazada"

En otro momento, Vizcarra contó cómo fue su primer día al llegar al penal de Barbadillo, en Ate, tras haber recibido cinco meses de prisión preventiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. En dicho establecimiento penitenciario también se encuentran los exmandatarios Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Según narró, el expresidente Pedro Castillo tuvo un gesto amable la primera noche en que Vizcarra llegó a Barbadillo. Vizcarra no estuvo preparado para el frío que hacía en el lugar donde se encontraba, por lo que recibió un detalle de Castillo para que pueda abrigarse. Se trató de una frazada.

"Yo había llevado solamente, la misma mantita que tenía el día anterior de cuando dormí en el suelo en la carceleta, y al rato me llega una frazada y me dice: 'Aquí hace más frío, quizás esta noche no ha venido preparado' y Pedro Castillo me envió una frazada para la primera noche", contó Vizcarra.

De esta manera, el exjefe de Estado, Martín Vizcarra, narró cómo fue el trato que tuvo en el penal Barbadillo en Ate. Contó la cercanía con Pedro Castillo y además, consideró que el expresidente debería estar en libertad.