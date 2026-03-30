Presidente Balcázar inspecciona trabajos de carretera Cutervo - Chiple: "Aquí no va a haber más burocracia"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, viajó nuevamente a Cajamarca. Esta vez, realizó la supervisión de trabajos del Subtramo Cutervo - Chiple; según precisó, no permitirá que exista más "burocracia", por lo que reafirmó su compromiso en dar prioridad a las obras en dicha región.

Expresó su compromiso con la región cajamarquina

Durante dicha actividad oficial, llevada a cabo durante horas de la tarde de este lunes 30 de marzo, el jefe de Estado no dudó en resaltar tanto su presencia como la de sus ministros de Estado. A este viaje, lo acompañaron el premier Luis Arroyo y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, entre otros más.

En esa línea, Balcázar recordó que en su primer viaje a Cajamarca, exactamente en Jaén, en donde se reunió con representantes de las rondas campesinas, ya se había comprometido en, personalmente, inspeccionar dichos trabajos de la carretera que integrará Chiple con Cutervo y Cochabamba.

"Por eso estoy ahora acá, para que eso sea una realidad, aquí no va a haber más burocracia, más papeleos que saltan que brincan, aquí se tiene que hacer ejecutivamente. Tenemos un equipo con un premier que planifica debidamente todos los trabajos a nivel nacional", dijo ante los medios de comunicación, este lunes 30.

Ronderos aplaudieron sus palabras

De tal modo, precisó que el Gobierno dará prioridad a la región cajamarquina, lo que fue aplaudido y celebrado por las rondas campesinas presentes. Es así que, resaltó el accionar de los ronderos, señalando que deben mantener el "punche". "Sin ustedes la democracia no camina", añadió.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que se ha fijado un plazo de 60 días para que dicha carretera de interconexión se concluya. Ante ello, hizo un llamado al alcalde de la zona para que realice la supervisión y fiscalización correspondiente para que la obra no se retrase.

"Tengan confianza en nosotros, estamos a penas un mes y días en el Gobierno, pero tenemos claro lo que significa en Cajamarca (...) Yo no soy una persona improvisada que viene a hablar sobre rondas, yo conozco toda la legislación y lo he querido mejorar las rondas", enfatizó Balcázar.

🇵🇪 Desde el centro poblado de Chiple, en Cutervo, el presidente de la República del Perú, José María Balcázar, supervisó el inicio del asfaltado de la carretera que conectará a Chiple con Cutervo.



Esta obra estratégica no solo mejorará la transitabilidad en Cajamarca, sino que... pic.twitter.com/AGnnOWwkau — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 30, 2026

Cabe mencionar que, Balcázar agradeció no solo a los ronderos, sino también a las autoridades distritales, quienes, una vez más, aplaudieron las palabras del jefe del Estado.

Es así como, el presidente Balcázar no descartó que vuelva a viajar a Cajamarca en otro momento, para continuar una agenda de trabajo que tenga en cuenta obras de carreteras, centros educativos y demás temas.