José Balcázar se reunió con autoridades de Chiclayo para coordinar preparativos ante visita del papa León XIV

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de la República, José María Balcázar, arribó este 29 de marzo a la ciudad de Chiclayo como parte de su agenda en Lambayeque. En la Municipalidad Provincial sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa Janet Cubas y su equipo técnico, con el objetivo de coordinar acciones que permitan cerrar brechas sociales y acelerar proyectos de infraestructura en la región.

Supervisión de obras

El mandatario explicó que esta visita cumple la función de supervisar el desarrollo de obras vinculadas a "La Ruta del Papa", iniciativa que busca poner en valor espacios emblemáticos de Chiclayo ante la próxima visita del papa León XIV en noviembre.

"Debemos afinar los aspectos puntuales para que las obras se ejecuten con rapidez y sin demoras. Lambayeque es una región clave para el norte del país y debemos avanzar con sus principales proyectos", afirmó Balcázar.

Crédito suplementario

Durante el encuentro, el presidente informó que el Ejecutivo viene elaborando un proyecto de crédito suplementario que será sustentado ante el Congreso de la República. Este mecanismo permitirá destrabar obras prioritarias en distintas regiones del país, incluyendo Lambayeque.

"Queremos dar continuidad a la mayor cantidad de obras que se encuentran hoy paralizadas. Ese será uno de nuestros principales legados", destacó.

Coordinación en Chiclayo para responder con obras y orden 🇵🇪🤝

El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo en la Municipalidad Provincial de Chiclayo con la alcaldesa Janet Cubas y su equipo técnico, para alinear prioridades y acelerar... pic.twitter.com/rAm2btQpqb — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 29, 2026

Preparativos para la visita papal

El jefe de Estado subrayó que estas acciones también se enmarcan en la preparación de la región ante la visita del papa León XIV. La pronta llegada del pontífice ha generado expectativa en Chiclayo, donde se busca garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad.

"Queremos recibir al papa como se merece y estar a la altura de su mensaje y su cercanía con nuestro pueblo", señaló.

En la reunión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado; y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La presencia de altos mandos refleja la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar el éxito de los preparativos.

Esta noticia se enmarca dentro de la agenda más amplia que Balcázar desplegó en Lambayeque y Cajamarca, donde también anunció el reinicio de la carretera Cutervo-Chiple y reuniones con autoridades regionales en Palacio de Gobierno. El Ejecutivo busca mostrar un compromiso integral con las regiones del norte, combinando obras de infraestructura con la preparación de eventos de relevancia internacional.

La reunión refuerza la estrategia del Ejecutivo de acelerar proyectos en Lambayeque y garantizar condiciones óptimas para la visita del papa León XIV. Con el crédito suplementario en camino y la articulación de ministerios y gobiernos locales, el mandatario busca dejar como legado la continuidad de obras paralizadas y la puesta en valor de la región norte.