Presidente Balcázar destraba más de 470 millones de dólares para modernizar aeropuertos del sur

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció el destrabe de más de 470 millones de dólares en inversiones para modernizar la infraestructura aeroportuarias del sur del país.

El anuncio fue realizado desde la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, lugar al que llega un presidente después de mucho años, como remarcó el jefe de Estado.

Destraban más de 470 millones de dólares

Con sentidas expresiones, José María Balcázar llegó hacia Juliaca, ciudad desde la que anunció el destrabe de más de 470 millones de dólares que serían destinados a la modernización de los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho.

"En el caso de Juliaca, estamos hablando de una inversión importante de 250 millones de dólares para transformar este aeropuerto en una infraestructura moderna, segura y preparada para el crecimiento futuro", indicó desde Puno.

Balcázar califica este destrabe como el inicio para "una nueva concepción respecto al surandino" pues se propiciaría la modernización e integración oportuna de los ciudadanos del sur. Con ello, se buscaría mejorar el sistema de comercio, transporte y conectividad.

Las inversiones destinadas a modernizar la infraestructura se establece en la Adenda N°5 del contrato de la concesión del segundo grupo de aeropuertos del sur.

El jefe de Estado fue enfático en indicar que la adenda incorpora una cláusula anticorrupción como causal de caducidad del contrato, con el fin de que se transparente todo el proceso de realización de las obras. Balcázar indicó que esta decisión se da "a consecuencia de Odebrecht".

Finalmente, indicó que el Gobierno va a "seguir firmando o destrabando todos los proyectos que se encuentran paralizados para beneficiar a esta región tan querida".

En la actividad se contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el gobernador regional de Puno y la presidenta del Directorio de la Concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú.

Agua potable y saneamiento en Juliaca

Balcázar participó en la puesta del primer tubo dando inicio a la Etapa 2 del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca.

Con la realización de esta megaobra se da el cierre de brechas de saneamiento que por más de 40 años quedo paralizada. Producto de este proyecto, más de 370 mil juliaqueños se verían beneficiados.

¡Escuchamos y accionamos en Juliaca! El presidente José María Balcázar participó en la puesta del primer tubo que da inicio a la Etapa 2 del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca. Esta megaobra representa un hito fundamental para la región al... pic.twitter.com/cZXA3DsczT — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 28, 2026

El presidente José María Balcázar anunció el destrabe de más de 470 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria del sur del país.