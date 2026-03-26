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Presidente Balcázar participa en graduación de estudiantes de la PNP: Más de 5 mil efectivos fortalecerán seguridad

La actividad oficial, se lleva a cabo en el distrito de Puente Piedra. El presidente Balcázar se encuentra acompañado de su premier Luis Arroyo y el ministro del Interior, José Zapata.

Presidente participa en graduación de estudiantes de la PNP
Presidente participa en graduación de estudiantes de la PNP (Composición Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/03/2026

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El presidente de la República, José María Balcázar, participa en la ceremonia de egreso y graduación de estudiantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual se lleva a cabo en el distrito de Puente Piedra. Más de 5 mil nuevos efectivos policiales contribuirán con los trabajos para combatir la inseguridad ciudadana.

Ceremonia de graduación oficial 

Durante la actividad oficial, llevada a cabo en horas de la mañana de este jueves 26 de marzo, en Puente Piedra, se pudo visualizar la presencia de diversas autoridades tanto del Ejecutivo como la PNP. El premier Luis Arroyo, el ministro del Interior, José Zapata, y otras figuras participan de la ceremonia.

Los alumnos de la promoción 2024 - II "Protección Ciudadana" egresarán con la finalidad de unirse a la Policía Nacional para ejecutar las medidas dispuestas por el Estado peruano en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y delincuencia.

Al inicio de la ceremonia, el presidente Balcázar realizó el recorrido respectivo para saludar a la Bandera de Guerra junto al titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata y acompañado también del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, entre otros altos mandos de dicha institución policial. 

Luego de ello, el jefe de Estado pasó revista a la tropa formada por los alumnos de la Escuela Superior Técnico Profesional de la PNP. Durante su caminata, Balcázar no dudó en saludar a los presentes haciendo un gesto en donde levantó las manos y las unió meciéndolas de un lado al otro.

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Óscar Arriola brindó palabras hacia alumnos

Cabe mencionar que, en un primer momento, el comandante general PNP, Arriola Delgado, se pronunció y resaltó el cumplimiento y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, motivo por el cual se dispuso la graduación de los más de 5600 alumnos.

"Hoy día vamos a juramentar para cumplir con la Constitución y las leyes, respetando al prójimo, sirviendo en todo momento cuando este se encuentre en peligro, cuando llegue a una comisaría, a una DEPINCRI a clamar por auxilio, a decir que lo han extorsionado, estamos allí, así tenemos que mostrarnos para ser de nuestra institución", dijo ante los medios de comunicación, este jueves.

Arriola ratificó que desde la PNP se continúa trabajando "incansablemente" para enfrentar la inseguridad, producto de ello, volvió a mencionar que las cifras por homicidio han disminuido en un 8% y las denuncias por extorsión en un 39%; asimismo ocurriría con los robos y hurtos de vehículos.

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De esta manera, se viene realizando la ceremonia de graduación de alumnos de la PNP, los cuales se unirán a los efectivos en las calles para enfrentar los delitos como la extorsión, sicariato, robos y más. "Le pido a Dios que los bendiga", dijo Óscar Arriola.

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