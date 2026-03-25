Chofer de Real Star fue asesinado: Capturan a dos presuntos implicados en atentado

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional capturó a dos personas sospechosas de haber participado en el asesinato de un chofer de la empresa 'Real Star' en Comas, en menos de 24 horas.

Objetos incautados serán sometidos a pericias

Se trata de Liz Jennifer Ballesteros Pacaya, de 34 años, y Jesús Manuel Bazán Ramos, de 30 años, ambos pertenecerían a la organización criminal 'Los DESA de Puente Piedra', quienes estarían implicados en el crimen registrado la noche del último martes 24 de marzo.

El coronel PNP Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la región policial Lima Centro, informó que vienen realizando coordinaciones con el Ministerio Público para someter a pericias los celulares de los detenidos, además, se realizará un estudio de balística a las armas de fuego incautadas durante la intervención, todo con el fin de determinar su implicancia en el caso.

La pareja se encuentra detenida en la comisaría de Santa Luzmila, dependencia encargada de realizar las diligencias del caso registrado en la intersección de la avenida Trapiche y la Panamericana Norte.

¿Cómo se dio el ataque?

Según información adquirida por un equipo de Exitosa en el lugar de los hechos, el ataque se registró en horas de la noche del último martes 24 de marzo, en Comas. Cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, interceptaron el bus y dispararon hasta en cinco oportunidades contra el chofer, quien fue impactado por las balas en el cuello y en el pecho. Testigos aseguraron que los disparos se ejecutaron en dos partes.

Durante el ataque, el conductor ya herido intentó avanzar unos metros para huir de los disparos; sin embargo, apareció una segunda moto y fue con esta que los individuos le arrebataron la vida a Malaquias Segundo Céspedes, de 62 años de edad.

La víctima fue rápidamente socorrida por personal del serenazgo municipal que fue informada de lo sucedido, por lo que lo subieron a una camioneta para trasladarlo hacia el Hospital Sergio Bernales con el fin de que se le brinde atención de urgencia, pero lamentablemente en el lugar se confirmó su muerte.

Lamentablemente, durante el ataque el conductor no se encontraba solo en el vehículo, él estaba junto a su hijo, ayudándolo como cobrador y trabajaba junto a su padre.

Las autoridades policiales indicaron que el atentado estaría vinculado a la extorsión contra la empresa, pero las investigaciones tendrán que confirmar ello. Es por ello, que esta captura responde a una rápida acción policial, logrando detener a dos presuntos implicados en el crimen que enlutó a otra familia de un transportista en Comas.