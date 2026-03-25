Sujetos atacan a balazos a tres varones cerca a comisaría en SMP: Ataque quedó registrado en VIDEO

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Sujetos desconocidos atacaron a balazos a tres varones que se encontraban conversando a solo una cuadra de la comisaría de Condevilla Señor, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El hecho criminal quedó registrado en video por las cámaras de vigilancia de la zona.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en hora de la mañana de el pasado domingo 22 de marzo, exactamente en la calle José Carlos Mariátegui.

Todo ocurrió a plena luz del día, cuando los tres varones permanecían en los exteriores de una tienda ubicada en la esquina de la calle. De pronto, aparecen en escena dos sujetos vestidos completamente de negro y portando cascos de motociclistas.

Estos malhechores no lo dudaron y procedieron a sacar sus armas de fuego, apuntando en un primer momento, a uno de los varones, quien al darse cuenta de ello, corrió para evitar ser impactado por los disparos. Uno de los atacantes lo persiguió y salieron de escena.

Bala perdida impactó contra vecino

Sin embargo, al momento regresó y junto a su cómplice dispararon contra los dos amigos que, al ver lo ocurrido ya habían corrido unos metros hacia la calle Agustín Gamarra. Los sujetos armados los siguieron y realizaron diversos disparos. Uno de ellos impactó por error, a un vecino que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

Luego de ello, los atacantes emprendieron su huida con rumbo desconocido. Por su parte, los tres amigos resultados ilesos debido a que pudieron escapar; sin embargo, este hecho solo generó temor e indignación en los vecinos de la zona, debido a que al momento del ataque habían, niños, adultos y demás personas que también podrían haberse visto afectados.

Vecinos expresaron su preocupación

Exitosa llegó hasta la zona de los hechos y pudo mantener diálogo con los vecinos, quienes brindaron detalles sobre los hechos. Asimismo, expresaron su molestia ante la poca presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona, a pesar de los constantes casos de inseguridad.

"Está bien fea la cosa por acá (...) Habrán sido como cinco o seis disparos, pedimos un poco más de seguridad porque la verdad es que ya no estamos seguros en ningún sitio por tanta delincuencia que está pasando", dijo una de las vecinas.

Es así como, a pesar del reciente ataque armado contra tres varones a solo una cuadra de la comisaría de Condevilla Señor, vecinos reportan que no hay presencia de efectivos policiales para resguardar la zona.