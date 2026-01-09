Jorge Fossati arremete contra dirigencia de Universitario tras su salida: "No inventen..."

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con motivo de la gala de premiación a lo mejor de la Liga1 2025, Jorge Fosatti volvió al Perú y respondió ante la prensa los motivos que le llevaron a dejar Universitario de Deportes. El estratega uruguayo aseguró que la institución sufrió un desgaste y negó que haya puesto condiciones para seguir en el cargo.

Todo aclarado para Fossati

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez. el ex entrenador crema aseguró que hay falsas versiones desde la dirigencia. Agregó que ya no había el mismo enfoque y que ese fue uno de los aspectos que tomaron los directivos para justificar su salida, pese a que en un primer momento hubo intención de renovar.

"Yo ya aclaré bastantes cosas y he dicho que hay mentirosos y dije porqué. Así que lo demás es simplemente una diferencia de visión que lo ha llevado al club ha tomar la decisión que tomó. Razones que se dieron, el club tomó la determinación, desgaste institución", sostuvo el entrenador 'charrúa'.

"No inventen que yo NO quiero ir a entrenar a Campo Mar. A mí no me cambia para nada los sentimientos que tengo para UNIVERSITARIO"



👉🏻 Video completo a Jorge Fossati, ex DT de Universitario, en nuestro canal de YouTube: https://t.co/3nRDf1BrGw



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/na5VjhhMMf — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 9, 2026

Argumentó la acusación de mentirosos con algunas versiones que decían que pidió exigencias, como el no querer ir a entrenar a la sede de Lurín o un avión exclusivo. Culminó diciendo que en el fútbol moderno hay muchos falsos y los que no lo son tienen que convivir con ellos.

"No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter Lo otro me duele más, hoy estar en el medio de personas que mienten y es el mundo del fútbol de hoy y lamentablemente y preocupantemente, estamos los que decimos directamente eres un mentiroso y los que no se animan", sentenció.

Fossati candidato a mejor DT del 2025

El director técnico uruguayo es uno de los principales candidatos a quedarse con el galardón a mejor entrenador de la temporada pasada, luego de obtener el Clausura casi invicto (perdió en la última fecha ante Los Chankas). Este triunfo consumó el título nacional para la 'U' y con ello, el tricampeonato.

La lista de nominados la completan Néstor 'Pipo' Gorosito (Alianza Lima), Miguel Rondelli (Cusco FC) y Gerardo Ameli (Alianza Atlético de Sullana. La gala que se realizará junto al sorteo del fixture de esta campaña, se realizará este viernes 9 de enero desde las 7.00 de la noche.

