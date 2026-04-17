Presidente de la Confiep ve "inviable" la nulidad de elecciones: "Me parece bastante complicado"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de las tensiones postelectorales y los cuestionamientos hacia la ONPE por retrasos en la instalación de mesas, errores en el conteo rápido y denuncias por actas perdidas, el debate sobre una eventual nulidad de las elecciones ha ganado espacio en la agenda pública. Sin embargo, voces empresariales y políticas advierten que la medida sería impracticable y dañina para la legitimidad del proceso.

ANular elecciones es "inviable"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata, descartó la posibilidad de que se declare la nulidad de las elecciones generales de 2026. Según indicó, la magnitud del proceso electoral y la alta participación ciudadana hacen inviable invalidar los votos ya emitidos.

"Yo lo veo inviable. A nivel nacional hay 27 millones de electores, deben haber votado unos 25 millones y en Lima, una cantidad similar al padrón, entre 7 u 8 millones. Anular el voto a gente que ya votó y dio a conocer su voluntad y derecho como ciudadano me parece bastante complicado", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, indicó que no ve viable que se declare la nulidad a las Elecciones. Indicó que la cantidad de votantes en todo el país ha sido alta y es complicado invalidar el voto de quienes... pic.twitter.com/1w1G5bVKY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 18, 2026

Sobre la ONPE y permanencia de Corvetto

El dirigente empresarial señaló que su asociación no cree que haya existido fraude en el proceso, pero sí "errores gruesos, negligencia y un mal proceder" por parte de la ONPE. En ese sentido, cuestionó la permanencia de su jefe, Piero Corvetto.

"No creemos que haya habido una intención de fraude, una manipulación o una coordinación para ejecutarlo, pero evidentemente hay errores, y errores gruesos: negligencia y un mal proceder. Errores de ese calibre se pagan", afirmó.

Zapata agregó que la situación amerita una solución política, pese a que juristas señalan que el cargo sea irrenunciable. Además, consideró que la eventual salida de Corvetto contribuiría a "calmar las aguas" y recuperar parte de la confianza, tanto ciudadana como política.

"Creo que además se haría bien que se tome una decisión si es que el señor Corvetto no ha presentado su renuncia y no piensa hacerlo. La Junta Nacional de Justicia tendría que tomar, de alguna forma, una decisión que calme las aguas. (...) Disminuiría la desconfianza, ya con eso avanzamos. Probablemente aún quedaría en parte pero creo que disminuiría de forma importante."

La ONPE enfrenta hoy fuertes cuestionamientos por los retrasos en la instalación de mesas y por inconsistencias en el conteo rápido, lo que ha generado un clima de tensión postelectoral. Sin embargo, organismos como el JNE han reiterado que los votos emitidos son válidos y que el proceso continúa con normalidad.