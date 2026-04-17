Comisión de Fiscalización cita a jefes de ONPE y JNE al Pleno del Congreso por graves fallas en jornada de sufragio

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar la presencia inmediata de los titulares de la ONPE y el JNE ante el Pleno. Esta medida busca esclarecer las serias deficiencias operativas y demoras en la instalación de mesas registradas durante la votación del último domingo.

El grupo de trabajo parlamentario, liderado por Elvis Vergara, votó a favor de invitar con urgencia a Piero Corvetto y Roberto Burneo. Los funcionarios deberán explicar las causas técnicas de los incidentes que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos en todo el país.

La primera moción recibió un respaldo unánime de diez votos para que ambos jefes entreguen un reporte documentado. Se espera que detallen las responsabilidades administrativas sobre los problemas logísticos, así como los criterios utilizados para contratar a los proveedores tecnológicos del software que presentó fallas.

#CongresoInforma I En la Comisión de Fiscalización se aprobó la moción de orden del día para que concurran, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso los titulares de la ONPE y del JNE. Esta moción deberá ser puesta a consideración del Pleno. pic.twitter.com/fQRxqhc0ua — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 17, 2026

Cuestionamientos técnicos y pedido de nulidad

Según el presidente del JNE, Roberto Burneo, existieron incidentes gravísimos causados por una ineficiencia organizativa que competía exclusivamente a la ONPE. El magistrado indicó que la entidad tecnológica se comprometió a no usar herramientas digitales fallidas, pero finalmente no cumplió con dicho acuerdo pactado.

Burneo precisó que "la ONPE garantizó la entrega del material hasta las 2 de la tarde y se comprometió a no utilizar la herramienta digital denominada STAE". Sin embargo, los fiscalizadores habrían detectado previamente que los equipos informáticos y las impresoras no pasaron las pruebas necesarias.

Ante esta situación crítica, legisladores de diversas bancadas exigieron la intervención del Ministerio Público para custodiar el material electoral. Algunos congresistas, como Diego Bazán, sostuvieron que la ampliación del horario de votación por las demoras operativas es una causal suficiente para solicitar la nulidad.

Investigación parlamentaria y contratos de software

La comisión aprobó una segunda moción para obtener facultades de grupo investigador por un plazo de 60 días calendario. El objetivo es auditar los procesos de selección de las empresas encargadas del soporte técnico y entender por qué no se contrató una auditoría internacional externa.

Durante el debate, se consultó sobre el número de fiscalizadores contratados y la falta de informes preventivos ante las fallas advertidas. Se enfatizó en que la falta de previsión en Lima Metropolitana generó un caos que puso en riesgo la transparencia del proceso electoral peruano.

Esta fiscalización parlamentaria determinará si existieron omisiones funcionales por parte de los altos mandos del sistema electoral. La citación ante el Pleno marcará el inicio de un proceso político que busca sancionar las irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril.