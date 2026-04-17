Rafael Belaúnde responde y critica las advertencias de Bernie Navarro sobre compra de los F-16

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, respondió duramente a la advertencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien había reaccionado al anuncio del presidente de transición, José María Balcázar, de pausar la compra de aviones de combate F-16 Block 70.

Belaúnde cuestionó la coherencia de Washington en sus relaciones con Perú, recordando que el propio país norteamericano ya había vulnerado acuerdos comerciales al imponer aranceles al cobre manufacturado peruano.

La advertencia de Bernie Navarro

El embajador estadounidense había reaccionado al anuncio de Balcázar sobre postergar la adquisición de los caza F-16, cuyo contrato a firmar estaba programado para hoy viernes 17 de abril. Mediante un mensaje compartido a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Navarro consideró esta acción como un acto de "mala fe" por parte del Estado peruano.

Además, a modo de advertencia, señaló que utilizaría "todas las herramientas disponibles" para asegurar la continuación de las negociaciones y "promover la prosperidad y la seguridad" de su país.

Belaúnde responde: "Mala fe es imponer aranceles"

Las palabras del embajador no tardaron en ser respondidas por algunas figuras públicas, entre ellas el candidato Rafael Belaúnde, quien criticó la postura de Navarro alegando una falta de coherencia en el trato que Washington exige del Perú y el que este último recibe de la nación norteamericana, recordando la aplicación unilateral de nuevos aranceles al cobre peruano manufacturado.

Ejemplo de mala fe es cuando, teniendo un acuerdo de Libre Comercio, decides imponer aranceles unilateral y arbitrariamente a un país, socavando relaciones entre países, destinados a ser, no solo socios; sino sobre todo amigos, que comparten los valores de la democracia liberal. https://t.co/aV2uwGCUFs — Rafael Belaunde (@BelaundeRafael) April 17, 2026

Con estas palabras, el candidato expuso la contradicción entre exigir apertura y cumplimiento de compromisos por parte de Perú, mientras Estados Unidos adopta medidas proteccionistas que afectan directamente a la industria nacional y a los tratados comerciales ya establecidos entre ambas naciones.

El anuncio de Balcázar

Durante la mañana de este viernes, en diálogo con Exitosa, el presidente José María Balcázar, había explicado los motivos para optar por la postergación de la adquisición de las aeronaves militares para un próximo gobierno, el cual, según señaló, contaría con la "legitimidad auténtica" de la población para realizar gastos considerables como el que implica este acuerdo entre países.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva para Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que la compra de aviones de combate F-16 Block 70 podría pasar a manos del próximo gobierno. Explicó que conversará con sus ministros para definir esta medida.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/isP5NqVitM — Exitosa Noticias (@exitosape) April 17, 2026

Asimismo, el mandatario precisó que la pausa no implicaba incumplimiento con Estados Unidos, dado que aún no existía un contrato firmado, sino solo un cronograma de compra.

El cruce de declaraciones evidencia un choque de visiones, con Estados Unidos reaccionando con advertencias diplomáticas y por otro, figuras como Belaúnde cuestionando la coherencia de Washington, señalando que el propio país norteamericano ya ha vulnerado acuerdos comerciales con Perú.