¿Ya no te atiendes cerca de casa? EsSalud permite cambiar tu local de atención desde el celular

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la digitalización, EsSalud ha habilitado una opción que permite el cambio del centro de atención de los asegurados desde la plataforma digital, a la que se puede acceder desde un dispositivo móvil como un teléfono. Una medida que ayuda a que los procesos sean más rápidos y eficacez.

EsSalud habilita opción digital para cambio de centro de atención

Según lo establecido por la normativa de EsSalud, a cada usuario que se encuentra asegurado en el sistema, le corresponde un local en el que pueda recibir atención ante cualquier examen o cita médica, idealmente, es que este establecimiento se encuentre cerca al domicilio de la persona, pero en caso no sea el caso, el ciudadano puede realizar la modificación de manera fácil a través de la página web de la institución desde un dispositivo móvil.

Trámite de manera presencial y virtual

Para acceder al trámite de manera presencial, el usuario deberá tener su DNI en físico y presentar documentos que acrediten su cambio de vivienda. Dicha gestión se realiza en cualquier oficina de EsSalud, en el área administrativa, mencionando que se requiere el cambio en el centro de atención médico.

Página web en la que se puede hacer el cambio en el centro de atención

De manera virtual, el trámite se puede realizar a través de la plataforma digital Viva EsSalud a la que se accede por este enlace, en la que se puede encontrar una sección de actualización de datos para registrar un nuevo domicilio y seleccionar el centro asistencial médico más cercano.

Una vez realizada la gestión correspondiente, no es necesario que el usuario asista de manera presencial a las oficinas de EsSalud para solicitar información sobre su nuevo local de atención médica, ya que la asignación final del local podrá ser corroborada en la página web que se llama 'Donde me atiendo EsSalud' y siguiendo una serie de pasos.

Selecciona tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería o partida de nacimiento).

Ingresa el número de documento.

Ingresa el número verificador.

Ingresa la fecha de nacimiento.

Haz clic en "Acepto la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales".

Cuando se haya realizado todo el proceso, al ingresar al sistema, el usuario podrá ver la información necesaria sobre el nuevo centro de salud que se le ha asignado para su próxima atención. Finalmente, con esta medida tomada por EsSalud, los usuarios pueden cambiar su local de atención desde el celular con la finalidad de simplificar procesos.