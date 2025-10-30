José Jerí tras primeros 20 días en el cargo: "Este Gobierno corto, de transición, va a hacer la diferencia"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante un evento oficial realizado en Palacio de Gobierno, el presidente de la República interino, José Jerí, marcó el punto diferenciador de su mandato al indicar que "va a hacer la diferencia" al dejar la "valla alta" durante esta transición.

20 días en el cargo

Este 30 de octubre se realizó, en Palacio de Gobierno, la entrega de subvención a organizaciones de mujeres productoras agrarias por cerca de S/10 millones con la participación de Jerí otorgando cheques simbólicos a 828 productoras.

En la ceremonia se encontró el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, quien también hizo entrega de los cheques simbólicos. Sin embargo, la declaración del jefe de Estado reveló, una vez más, que busca marcar su distanciamiento de las anteriores gestiones presidenciales.

"Este Gobierno corto, de transición, va a hacer la diferencia y tiene que marcar un antes y un después para que el Gobierno que venga herede y tenga la valla alta. Y esa valla alta va a significar justamente que tengamos un próximo Gobierno mucho más empático, mucho más cercano y que apueste verdaderamente por el desarrollo de las regiones"

En su exposición continuó: " Tal vez el gobierno pudo haber tomado una actitud mucho más tranquila, mucho más ceñida a solamente lo que tenía que hacer. Pero este gobierno ha decidido comerse pleito de varios problemas nacionales partiendo de la seguridad ciudadana. Nos estamos comiendo el pleito", indicó.

La postura de Jerí resaltó que es usual por parte del gobierno ceñirse a un esquema, forma de gobierno que no estaría siendo seguida por él. Reiteró que su gobierno está comiendo el "pleito" no solo en temas de seguridad nacional sino en una "nueva forma de acercamiento" a las 23 regiones del país. Usualmente desplazadas por el gobierno central.

Autoridades que toman decisiones desde el escritorio

Jerí reiteró que el enfoque de su gobierno busca repotenciar a las regiones y la apertura de Palacio de Gobierno. "Cuando el señor ministro nos comentó, dentro de las primeras acciones de este gobierno de unidad (...) hacer la actividad acá en Palacio, fue un automático sí. Palacio tiene que ser un espacio abierto", precisó.

Además, recalcó que un gobierno no se puede gestionar "desde el escritorio", decisión de autoridades que desconocen las problemáticas de raíz.

"Solamente cuando hay un enfoque de que sea así y hayan autoridades que estén esperando el informe técnico para tomar decisiones desde el escritorio", indicó.

