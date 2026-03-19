MML anuncia reorganización de Emape tras pago irregular de 4 millones por obra que no se ejecutó

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último domingo, Latina emitió un extenso reportaje donde se denunciaba un pago irregular de más de 4 millones de soles a un empresario por una presunta obra la cual nunca fue ejecutada. El desembolso del monto estuvo a cargo de Emape, entidad que a pesar de las irregularidades detectadas en los documentos, decidió abonar el monto antes mencionado.

MML anuncia reorganización de Emape

De acuerdo a la información brindada, la suma fue transferida bajo el concepto legal de 'reconocimiento de deuda' por el supuesto empedrado del Damero de Pizarro en el 2022 el cual nunca se ejecutó. En total, se depositó 4 millones 114 mil soles a la cuenta del empresario Miller Stalin León Dioses, quien figura como representante legal de dicha compañía.

En su momento, los organismos de control de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos detectaron diversas irregularidades en la documentación presentada, pero estas alertas fueron obviadas. Finalmente, el 19 de diciembre del 2025, la gerencia de contabilidad y finanzas de Emape aprueba el archivo y unos días después dispone el pago final.

Ahora, los funcionarios que aprobaron esta transacción viene siendo investigados por la propia Municipalidad Metropolitana de Lima tras el comunicado publicado en sus redes sociales. Uno de ellos es quien entonces fuera gerente de Obras y Supervisión de Emape, Benjamín Córdova Hurtado.

MML anuncia reorganización de EMAPE.

El escrito anuncia una serie de acciones a tomar por parte de la comuna limeña. Dentro de las más destacadas, se anuncia la completa reorganización de la entidad luego de la difusión del mencionado reportaje y por orden expresa del alcalde, Renzo Reggiardo.

"La Municipalidad de Lima ha procedido a declarar en reorganización la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE)", indicaron.

Denuncian a funcionarios ante el Ministerio Público

A su vez, el municipio capitalino dio a conocer que los funcionarios que resulten implicados ante el Ministerio Público a través de la Procuraduría Pública de la MML. Esta demanda también incluye a los terceros que hayan sido parte de este acto irregular.

"Estas medidas inmediatas que se dispusieron tras la difusión del reportaje de 'Punto Final', reafirman el compromiso del alcalde Renzo Reggiardo por una gestión transparente que no avala ningún acto irregular en la Municipalidad de Lima que actuará con firmeza ante cualquier indicio de corrupción", añadieron.

Para resumir, la Municipalidad de Lima anunció la reorganización de EMAPE luego del reportaje difundido el cual revela un pago de más de 4 millones por una obra que nunca se ejecutó.