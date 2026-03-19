Madre de pasajera asesinada en combi de 'Los Rojitos' exige cadena perpetua: "A mi la justicia no me alcanza"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madre de Asunción Quispe Ochoa (28), una de las pasajeras asesinadas en el atentado contra la combi de 'Los Rojitos', exigió justicia y todo el peso de la ley para el responsable del crimen. Víctima deja en la orfandad a una menor de 8 años.

Madre exige cadena perpetua

El atentado en contra de una combi de 'Los Rojitos', el pasado martes 17 de marzo, enlutó a tres familias peruana con la muerte del chofer y dos pasajeras que se encontraban a bordo del vehículo. Tal es el caso de la joven madre de familia, Asunción Quispe, quien perdió la vida tras abordar el vehículo en San Juan de Miraflores tras terminar de estudiar.

En conversación con Exitosa, su madre exigió cadena perpetua contra el criminal que disparó a quemarropa contra el vehículo. Esta tarde, los restos de su hija de 28 años son velados desde la zona Bello Horizonte en el distrito de Villa El Salvador.

Olinda, mamá de la víctima, narró que pasó en otro bus al lado del lugar por donde ocurrió el crimen, sin imaginar que su hija era una de las víctimas. "Pasé por su lado con otro carro", narró. Indicó que comenzó a buscar a su hija y encontró su nombre en una comisaría alrededor de la 1:30 de la madrugada.

"Tres vidas no se pueden quedar impunes. Quiero justicia, cadena perpetua o que lo eliminen porque esta gente va a seguir matando, no va a parar. Sería yo mamá de algún congresista o del presidente de la República, yo sé que los atrapan rápido. Soy pobre, provinciana y vivo en un cerro, a mí la justicia no me alcanza", precisó.

Su madre indica que Asunción Quispe deja a una menor de 8 años en la orfandad y que buscaba superarse en la vida. "Estaba estudiando, quería ser profesional, pero todo eso se acabó", lamenta. "Simplemente quiero justicia".

Otras dos víctimas del caso

La primer víctima fue identificada como Jorge Félix Vargas (22), joven conductor de 'Los Rojitos' quien llevaba solo dos meses en el puesto con el fin de cubrir sus estudios. El familiar de la víctima indicó que la empresa estaba amenazada a pagar cupos a dos bandas criminales.

Una de las pasajeras respondía al nombre de Olinda Quispe Carhuaz (49), madre de familia de tres hijos, quien habría subido tan solo unas cuadras atrás.

El brutal ataque contra tres personas que viajaban en el bus de 'Los Rojitos' evidencia la grave crisis de inseguridad que vive el país. La madre de una pasajera asesinada exige cadena perpetua tras el asesinato de su hija.