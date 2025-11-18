Puente Piedra: Cinco buses quedan totalmente calcinados en patio de maniobras

18/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Puente Piedra, cinco buses quedaron totalmente calcinados y uno terminó con daños parciales dentro del patio de maniobras de una empresa de transportes. La Policía aún investiga qué originó la quema de las unidades y no ha confirmado la causa del incidente.

Cinco buses calcinados en Puente Piedra

El distrito de Puente Piedra amaneció con una noticia que generó preocupación entre vecinos y transportistas.

Durante la noche, un incendio de proporciones terminó destruyendo por completo cinco buses y afectando parcialmente a un sexto vehículo dentro del patio de maniobras de la empresa de transporte público Pegaso SAC, ubicado en la zona de Las Magnolias con Los Nardos.

El incendio ocurrió muy cerca de la institución educativa 587 Los Ángeles de la Guarda, lo que generó alarma entre los residentes que salieron a observar lo que ocurría. Por fortuna, no se han reportado heridos.

Según la información inicial, los bomberos llegaron rápidamente para controlar el fuego, que fue catalogado como un incendio de "código 2" por la magnitud de las llamas y la cantidad de unidades comprometidas.

Tanto el equipo de emergencia como parte de la Policía ya culminaron las primeras diligencias y se retiraron del lugar dejando la zona asegurada.

Durante la intervención, el comandante Zimar Caballero, jefe de la segunda brigada de Lima Norte de los Bomberos, estuvo al mando de la emergencia.

Caballero confirmó en el lugar el número exacto de vehículos afectados: "Son seis buses. Cinco buses totalmente quemados y un bus afuera parcialmente", explicó.

Añadió además que "los motivos de cómo sucedió no lo sabemos. Ya se encarga la parte de investigación de incendio de parte de la Policía".

Respecto a la respuesta de los bomberos, el comandante precisó que acudieron cinco unidades para atender el siniestro y evitar que el fuego avanzara hacia otras zonas del depósito o viviendas cercanas.

Mientras tanto, la Policía señaló que las causas siguen bajo investigación y que no se descartan diversas posibilidades.

Entre ellas, un cortocircuito dentro de uno de los vehículos o incluso alguna situación vinculada a un posible intento de extorsión, aunque recalcaron que es muy temprano para afirmar algo. Todo se esclarecerá con el avance de las pericias.

