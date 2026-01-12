Comisión de Ética aprueba que Kira Alcarraz sea investigada por agresión a fiscalizador del SAT

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A diferencia del caso de la amenaza a una periodista, la Comisión de Ética del Congreso, encabezada por el congresista Elvis Vergara, aprobó por mayoría iniciar una investigación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz por la agresión a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.

El incidente fue registrado en video y difundido ampliamente en medios y redes sociales, lo que generó rechazo ciudadano y presión política para que el caso no quedara impune.

El incidente con el fiscalizador

El hecho ocurrió durante una intervención de tránsito en la capital, cuando un trabajador del SAT intentaba cumplir con sus funciones. En las imágenes se observa a Alcarraz empujando y golpeando al servidor público, lo que fue calificado como un acto de abuso de autoridad.

El video se viralizó rápidamente y provocó críticas hacia la conducta de la congresista, que ya enfrentaba cuestionamientos por otros episodios de confrontación.

La sesión de Ética Parlamentaria, programada para las 4:00 pm. en la sala Luis Bedoya Reyes, en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento, tuvo un intercambio de posturas entre Roberto Kamiche (APP) y Héctor Ventura (FP).

Este último llamó la atención al sugerir que, antes de indagar sobre el caso, el trabajador, objeto de la agresión, debería someterse a un examen de médico legista para corroborar si fue atacado o no, lo que desconcertó a diversos sectores que seguían el caso de cerca.

La aprobación de la investigación fue respaldada por diversos congresistas, quienes señalaron que la agresión constituye una falta grave que afecta la imagen del Parlamento. La Comisión de Ética subrayó que el proceso busca determinar responsabilidades y aplicar sanciones que pueden ir desde una amonestación pública hasta la suspensión temporal del cargo.

Este nuevo proceso se suma al debate generado por el archivo de la denuncia contra Alcarraz por la amenaza a una periodista. Mientras en ese caso se habló de blindaje político, la decisión de investigar la agresión al fiscalizador del SAT refleja que la presión pública y la evidencia audiovisual tuvieron un peso determinante.

La apertura de la investigación contra Kira Alcarraz por la agresión al trabajador del SAT marca un contraste con el archivo de la denuncia por la amenaza a la periodista. El Congreso deberá demostrar que la Comisión de Ética puede actuar con independencia y firmeza frente a conductas que afectan la institucionalidad y la confianza ciudadana.