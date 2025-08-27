Dos presuntos sicarios extranjeros fueron capturados en Surco: Habrían asesinado a chofer de transporte público

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un trabajo conjunto de personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con miembros del serenazgo del distrito, se logró la captura de dos presuntos sicarios extranjeros. Los detenidos que habrían matado a un chofer de transporte público en Santa Anita, fueron encontrados en posesión de armas de fuego en la vía de Evitamiento en Santiago de Surco.

Habrían matado a chofer

Antes de ser interceptados, los delincuentes que iban a bordo de una motocicleta lineal, habrían sido los autores del asesinato de un chofer de transporte público a la altura de la Av. Ferrocarril con calle Alameda en el límite distrital con Santa Anita. Al transportista le dispararon directamente en el cuerpo, causándole el deceso in situ minutos después.

Tras escapar de la escena y alertados por testigos, se activó el plan cerco. De esta manera, se comenzaron a cerrar las vías principales y en comunicación con la central del 105 de la policía, comenzó una tenaz persecución por Evitamiento, logrando capturarlos a la altura de la avenida el Derby, en Surco.

🚨 #LoÚltimo | Tras la ejecución del Plan Cerco, efectivos de la Comisaría El Agustino detuvieron a dos ciudadanos venezolanos, quienes serían responsables del homicidio de un conductor de transporte público en el distrito de Santa Anita. #PolicíasEnAcción 🚔 pic.twitter.com/eh0FTo56oZ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) August 27, 2025

En las imágenes de un agente de serenazgo de la comuna agustiniana, se aprecia cómo los presuntos sicarios de nacionalidad venezolana, huyen por la vía y logran eludir el control en el punto de peaje. Sin embargo, al llegar a la avenida el Derby la congestión vehicular les impidió continuar con su huida.

La víctima de estos presuntos delincuentes cubría la ruta Callao-Santa Anita, y fue atacada mientras cumplía con el servicio. El chofer fue atacado por la parte izquierda de su unidad, dejándolo mal herido y provocando que se estrelle contra un vehículo particular estacionado.

Otra víctima en el Agustino

El último lunes 25 de agosto, un hombre fue acribillado mientras se encontraba dentro de su auto en un parque. El hombre recibió 20 balazos, que le causaron una muerte inmediata. Según testigos, el hecho ocurrió al promedias las 6.00 de la tarde.

Los reportes señalan que el sujeto se disponía a bajar de su carro, cuando fue interceptado por los sicarios que dispararon a matar. Al parecer, él era el objetivo de los delincuentes, debido a que no hirieron a las otras tres personas que se encontraban dentro cuando ocurrió el tiroteo.

De este modo, la policía consiguió detener a dos presuntos sicarios, que serían autores del asesinato de un chofer de transporte público. Para capturarlos, se debió desplegar un gran contingente por la vía de Evitamiento y el plan cerco que permitió una labor conjunta.