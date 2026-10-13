El papa León XIV ingresa al hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo pulmonar

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa Léon XIV llegó al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica este martes, 13 de octubre, en la que se le extirpará un nódulo de un pulmón. Fue recibido por un gran número de periodistas apostados en el centro de salud italiano.

León XIV llega a hospital Gemelli para ser operado

El Santo Padre, de 71 años, llegó poco después de la 1:00 p.m. (hora de Italia) de este martes 13, al también denominado 'hospital de los papas', donde se atienden los máximos líderes de la Iglesia católica desde el pontificado de Juan Pablo II en la década de los ochenta.

Recordemos que el último domingo tras el tradicional rezo del Angelus, el sumo pontífice anunció que sería operado esta semana para extraer un nódulo localizado en uno de sus pulmones que se le había detectado en una fase muy temprana, de acuerdo a su explicación con la que contribuyó a tranquilizar a los fieles.

Acerca de ello, las fuentes de la Santa Sede señalaron ayer lunes que dicho nódulo en el pulmón de Robert Prevost fue hallado en una revisión médica de rutina y anticiparon que el posoperatorio podría tener una duración aproximada de una semana.

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