Chaclacayo: Sujeto roba auto y muere ahogado al intentar escapar por el el río Rímac

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada de este viernes, en Chaclacayo, un delincuente se topó con un destino trágico luego de que, junto a otros 3 cómplices, robara un automóvil e intentara escapar de la justicia cruzando el río Rímac.

Tras la activación inmediata del Plan Cerco, los involucrados por parte de la Policía Nacional, los cuatro hombres abandonaron la unidad y se lanzaron a las aguas turbulentas para evadir a los efectivos.

Sin embargo, uno de ellos, de nombre Junior Joel Núñez Ruiz, sucumbió a la fuerte corriente de las aguas, las cuales lo arrastraron hasta dejarlo fuera de la vista de los efectivos, mientras que el resto de los malhechores logró sobrevivir y continuaron su huida a pie, aunque no pasó mucho hasta que también lograran ser retenidos.

No fue hasta unas horas después que su cuerpo, ya sin vida, fue localizado en un islote de arena que se hallaba a unos tres kilómetros del lugar donde los hampones intentaban evadir a los agentes del orden. Sin haber medido el peligro de su maniobra, Núñez Ruiz terminó con el peor final, la muerte por ahogamiento producto de la fuerte corriente del río.

El recojo del cuerpo

Una vez que el cuerpo fue localizado y verificado por la Unidad de Búsqueda y Recate del Escuadrón de Emergencia de la PNP, se requirió de un equipo especializado para su extracción debido a las condiciones del lugar y la constante fuerza con la que el río avanzaba.

Para el caso, se contó con la participación de agentes de la comisaría de Huachipa, quienes llegaron al lugar para asegurar la zona en lo que se realizaban las maniobras para recuperar el cuerpo.

Labores resultaron complicadas por el fuerte caudal del río.

La labor fue, según detallaron las autoridades, complicada para el cuerpo de rescate debido a la oscuridad propia de la madrugada y el incremento del caudal del río Rímac, lo que también podía representar un riesgo para los socorristas.

Llegados al cuerpo, se utilizaron cuerdas y canastillas para retirarlo del cauce y, posteriormente, fue entregado a peritos de criminalística para proceder con las diligencias de ley correspondientes.

Los otros cómplices fueron detenidos

Por otro lado, se conoce por parte de la Policía Nacional que los otros tres hampones involucrados y que sobrevivieron en la persecución ya se encuentran custodiados por las autoridades, luego de que dos de ellos fuesen detenidos por agentes de serenazgo de Carapongo y el tercero, por lo los propios vecinos de Ate Vitarte.

Todos fueron llevados a la sede del Depincri de la zona para continuar con las investigaciones, aunque la Policía no descarte que pertenezcan a la banda "Los buitres de Huaycán".

Finalmente, el auto robado fue devuelto a su dueño, quien llegó a reconocer a los asaltantes en la sede policial. Mientras tanto, el cuerpo de Núñez Ruiz, permanece en la morgue para pasar los exámenes de necropsia que corresponden. El caso, nos muestra una vez más, que el precio de evadir a la ley puede ser más alto que enfrentarla.