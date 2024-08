Regidor de la MML acusa a Rafael López Aliaga de dejar en la quiebra al municipio: "El que venga pagará las deudas"

El regidor de la Municipalidad de Lima, Arón Espinoza, habló de las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien afirmó que en la comuna sí hay dinero y que hasta sobra. Ante ello, el servidor aclaró que ello se debe a un sobre endeudamiento que el burgomaestre habría propiciado durante su gestión.

Para el regidor, el sobre monto de dinero pavoneado por el líder de la comuna es producto de préstamos millonarios para obras que aún no habría ejecutado. Subrayó que este dinero tendría que ver con una especie de intento de obtener mayor populismo. Acusó, además, que el alcalde estaría usando dinero de la MML para hacer proselitismo.

"Cómo no va a sobrar, si ha sobre endeudado a la Municipalidad de Lima. Son más de 4 mil 500 millones que él ha sobre endeudado a la Municipalidad para hacer sus famosas obras que hasta ahora no hace ni una. Cómo no va a sobre endeudar a la Municipalidad, cualquiera pues que pide 4 mil, 5 mil millones de crédito a 25 años, con 5 años de periodo de gracia (...) El siguiente que venga pagará las deudas", coment´ó.