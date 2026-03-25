Villa El Salvador: Falso pasajero dispara contra conductor de bus tras robarle las ganancias del día

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace unas horas se reportó que un chofer de un bus de transporte público resultó herido luego de que un ladrón se hiciera pasar como pasajero para robarle sus ganancias del día y, posteriormente, dispararle en medio de la huida. El transportista fue llevado de emergencia al hospital, mientras que el cobrador de la unidad afortunadamente resultó ileso.

Ladrón roba bus y balea al chofer

Nuestro reportero, Michael Sánchez, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche de ayer, 24 de marzo, en el distrito de Villa El Salvador. El delincuente subió a un bus de la línea que cubre la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador, a la altura del punto de Primavera, y a los pocos minutos asaltó al cobrador para luego disparar contra el chofer antes de fugarse.

Según el cobrador del bus, el delincuente lo amenazó con un arma de fuego exigiéndole que le entregue las ganancias del día. Sin oponer resistencia, el transportista le entregó cerca de 400 soles y, con el botín en manos, el delincuente bajó del bus de transporte público en la intersección de la avenida Mariano Pastor Sevilla con la avenida Las Lomas.

Sin embargo, antes de escapar, el asaltante disparó directamente contra el bus de transporte público, dejando gravemente herido al chofer, quien recibió un balazo en la pierna. El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

"Nosotros veníamos en sentido de norte a sur. El señor subió en Primavera y poco a poco venía acercándose a los asientos. Se acerca a mí y me amenaza para robarme . Le di el dinero y, teniendo ya lo que quería, supuestamente no tenía por qué atacar, pero disparó contra el chofer ", relató el cobrador.

🔴🔵 VES: Falso pasajero asalta y balea a chofer tras robar las ganancias.



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Asesinan a 3 en combi 'Los Rojitos'

La noche del pasado martes 17 de marzo en San Juan de Miraflores, sobre la avenida Miguel Iglesias, un sujeto se acercó hasta una combi de la empresa 'Los Rojitos' y le disparó sin reparo alguno quitándole la vida a su conductor y a dos pasajeras a bordo de la unidad.

El chofer fue identificado como Jorge Luis Félix Vargas de solo 22 años quien laboraba en esta línea para pagar sus estudios. Lamentablemente su destino se truncó tras esta lamentable situación. Como era de esperarse, el resto de sus compañeros paralizó sus labores este miércoles 18 a modo de protesta por la desidia de las autoridades.

Es así que, el chofer permanece internado tras resultar herido de bala durante el asalto. El delincuente logró escapar con el dinero robado, mientras el cobrador salió ileso. Hasta el momento, no se ha reportado su captura, y el caso continúa en investigación por parte de las autoridades.