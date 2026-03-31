Reniec entregará DNI en Semana Santa: Entérate las agencias y sus horarios de atención a nivel nacional

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

No hay más pretextos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que durante los feriados de Semana Santa, continuará con su campaña de entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones generales.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin mencionó que a la fecha hay más de 700 000 DNI impresos, listos para ser entregados a los ciudadanos de todo el país, por lo que exhortan a la población a acudir a sus agencias durante todo este fin de semana largo, a fin de que se encuentren aptos a sufragar el domingo 12 de abril.

¿Cuáles son las oficinas que atenderán en Semana Santa?

Debido a la proximidad de la jornada democrática que empezará a definir a los nuevos gobernantes del Perú para los próximos cinco años, el Reniec dispuso que una serie de agencias atiendan únicamente para la entrega del DNI previamente tramitados y que se encuentren listos al 100 % para su recojo.

En ese sentido, para los días jueves 2 y viernes 3 de abril, la entidad pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Ica, entre otras regiones del Perú.

Para el sábado 4 del mismo mes, estarán habilitadas 97 oficinas del Reniec y para el domingo 5, 58 sedes continuarán con su campaña de atención. Si deseas saber el listado completo de agencias que atenderán en los días señalados, accede a este enlace.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes más cercanas a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña ininterrumpida para que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI antes del día de las elecciones.