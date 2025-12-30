Ganó la lotería, puso el premio a nombre de su novia y ella desapareció: "Terminó perdiendo fortuna y amor"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre ganó la lotería, pero su alegría terminó en traición: su novia cobró el premio y huyó con su amante. El caso se volvió viral en redes sociales y desencadenó el debate sobre hasta dónde debe primar la confianza en pareja.

Novia huyó con otro y dinero de la lotería

¿Qué pareja no desea ganar la lotería? Sin embargo, lo que debía ser un momento alegre en la vida de Lawrence Campbell, se convirtió en su peor pesadilla. Todo comenzó cuando de la noche a la mañana se convirtió en millonario tras ganar más de 3 millones de euros (5 millones de dólares canadienses) en la lotería.

De acuerdo con el medio CTV News, el hombre compró el boleto ganador, pero había extraviado su identificación oficial, por lo cual, al no poder cobrar el dinero personalmente, no dudó en pedirle a su novia, la mujer que consideraba el amor de su vida, que vaya a realizar el trámite y recoger la suma que les permitiría mejorar su calidad de vida.

Es así que le entrega el boleto a Krystal McKay, para que lo reclamara en su nombre. Tras algunos días, el dinero fue depositado en la cuenta de la mujer, lo que sería un grave error en la vida de Campbell. Pues bien, la novia lo bloqueó en redes sociales y le dejó de responder las llamadas y mensajes, pero por si fuera poco, optó por solicitar una orden de restricción en su contra.

Denunció a su novia tras la traición

Campbell no tuvo más remedio que interponer una denuncia ante el Tribunal de Manitoba, reclamando su dinero, una demanda que amplió a la propia organización lotera de Canadá, por presuntamente haber aconsejado mal al premiado.

"Yo confié en ella, le regalé ese boleto con amor... jamás imaginé que me daría la espalda por dinero", dijo el joven en una entrevista a CTV News. Además, detalló que no solo se llevó el dinero, sino que se fue con otro hombre, dejándolo con el corazón roto por su doble traición.

Pero no todo quedó ahí, ya que el hombre no solo demandó a su novia, sino también a WCLC y Manitoba Liquor and Lotteries, por lo que considera una negligencia en los procedimientos que permitieron que la mujer cobrara el dinero en su nombre sin comprobar su identidad.

Su pareja se defiende de acusaciones

McKay, a través de su abogado, afirmó que antes de recibir el premio habría tenido intención de dar por finalizado su romance con Campbell y que el dinero no fue para gastarlo con otro, sino para "cuidar a su familia".

El caso ha generado una fuerte polémica en Canadá, tanto en medios como en redes sociales. Pues bien, un hombre consideraba que podía confiar en su novia y la mandó a cobrar el dinero que ganó de la lotería, sin imaginar que terminaría sin la plata ni el amor de su vida.