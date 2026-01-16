Renzo Reggiardo anuncia creación de guardia municipal para reforzar la seguridad ciudadana: "Como una policía municipal"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ratifica voluntad en su iniciativa. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este viernes 16 de enero, que muy pronto tendrá listo el proyecto que crea una Guardia Municipal, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana en la capital, ante ola delictiva que a diario azota a esta parte del país.

Desde los exteriores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el burgomaestre aseveró que próximamente dará "anuncios más precisos" sobre su propuesta que fuera presentada formalmente en la sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima Metropolitana, el pasado 17 de diciembre.

Busca dar un apoyo a la Policía Nacional

Tal como fuera anunciado en su momento, el proyecto de Guardia Municipal busca profesionalizar y fortalecer el actual serenazgo, dotándolo de mayores capacidades operativas para enfrentar delitos menores, ordenar el tránsito y contribuir de manera más eficaz a la lucha contra la criminalidad, en un rol complementario al de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Consultado sobre qué entidades podrían componer esta "fuerza civil" - como él mismo la definió - hizo referencia a la Policía Municipal, figura que - según sus estudios - "funciona muy bien otras ciudades".

"Estamos trabajando ya en poder tener lo más pronto posible una fuerza civil, como lo sería una guardia municipal, una policía municipal. Próximamente daremos anuncios más precisos, hoy en el mensaje también me voy a referir al tema, no quiero adelantar más porque no debo ni puedo, pero sin duda hay la mejor predisposición para que esto sea una realidad lo más pronto posible", mencionó.

Profesionalización del serenazgo municipal

El alcalde de Lima, enfatizó que la Guardia Municipal estará integrada por serenos debidamente capacitados y certificados, para descartar improvisaciones. Además, indicó que se vienen "evaluando mecanismos" para incorporar a los jóvenes que culminan el servicio militar, "con procesos de capacitación, convalidación y certificación", a fin de ponerlos al servicio de la ciudadanía.

"La propuesta apunta a dotar a esta fuerza de mejores recursos, como equipamiento moderno y, de ser el caso, armas de fuego de uso civil y bajo calibre, bajo estrictos criterios de capacitación y licenciamiento", mencionó.

En ese sentido, destacó que su propuesta recoge el pedido de diversas autoridades locales y a una "demanda ciudadana creciente". "El 75 % de la población está de acuerdo con la creación de una guardia municipal que pueda trabajar de manera más eficiente", enfatizó.

Ante el incremento de la delincuencia en Lima Metropolitana, el alcalde de Lima sostiene que una Policía Municipal será efectiva para fortalecer el trabajo y la estrategia de la PNP.