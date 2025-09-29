RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Jornada de huelgas sociales

Seis detenidos en protestas de 'Generación Z' en el Rímac, entre ellos un menor de edad

Entre los arrestados figura un menor de edad. Durante la cobertura de las manifestaciones, un reportero de Exitosa denunció haber sido golpeado por un agente de la Policía Nacional en el puente de Acho.

Seis detenidos en protestas de 'Generación Z'
Seis detenidos en protestas de 'Generación Z' (Foto: Exitosa)

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La última jornada de manifestaciones sociales organizadas por el grupo 'Generación Z' dejó como saldo la detención de seis personas, quienes fueron trasladadas a la Comisaría Piedra Liza, en el distrito del Rímac, específicamente en la División de Asuntos Sociales.

Según confirmó Exitosa, entre los arrestados se encuentra un menor de edad identificado como David Mori Soplin. Además, fueron intervenidos Johan Galarza Flores (18 años), Joel Jesús Canchayaña, Augusto Basurto Osorio, Kevin Benavides Saavedra y Fernando Saavedra Díaz.

De acuerdo con la información difundida, los jóvenes fueron retenidos luego de la protesta social realizada el domingo 28 de septiembre, la cual congregó a decenas de manifestantes que buscaban expresar su descontento frente a diversas problemáticas sociales.

Un hecho lamentable contra la prensa

Un episodio que generó gran indignación se produjo durante la cobertura de los hechos. Un periodista de Exitosa, identificado como Lucciano Tomatis, denunció haber sido agredido por un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras cumplía con su labor informativa.

Periodista de Exitosa fue agredido por un efectivo de la PNP cuando cubría las protestas en Acho
Lee también

Periodista de Exitosa fue agredido por un efectivo de la PNP cuando cubría las protestas en Acho

Según relató, el comunicador se encontraba en el puente peatonal de Acho, donde varios policías intentaban dispersar a los ciudadanos. 

En ese momento, un agente le propinó una patada en la pierna izquierda y continuó empujándolo, pese a que mostraba de forma visible sus credenciales de prensa y el micrófono con el logo de la emisora.

El reportero precisó que tuvo que sujetarse de los barandales para no caer al vacío, y que incluso evitó impactar contra una adulta mayor que estaba delante de él

PNP reprime a manifestantes de diversos gremios que intentaron ingresar al Congreso de la República
Lee también

PNP reprime a manifestantes de diversos gremios que intentaron ingresar al Congreso de la República

La agresión no solo se limitó a una patada, sino también a golpes en la espalda, lo que dejó al periodista con dolores físicos y malestar por el accionar policial.

Este suceso ha vuelto a poner en debate el respeto hacia los hombres de prensa durante las manifestaciones sociales, ya que, en reiteradas ocasiones, se ha reportado violencia contra comunicadores en el ejercicio de su labor.

Accionar policial en medio de tensión

Horas antes de este incidente, se conoció que un agente de la PNP fue auxiliado por vecinos del Rímac en una cochera cercana, tras ser aparentemente agredido por los manifestantes. 

No obstante, este hecho no cambió el riguroso accionar policial, que incluyó el uso de la fuerza contra los asistentes a la protesta y también contra los periodistas presentes.

La situación en el Rímac refleja nuevamente la tensión entre la ciudadanía, los cuerpos policiales y los medios de comunicación durante las movilizaciones sociales. 

Mientras los manifestantes denuncian represión, la PNP justifica sus intervenciones como parte de su deber de mantener el orden público.

El caso de los seis detenidos y la agresión a un periodista acreditado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del uso de la fuerza policial y la necesidad de garantizar la libertad de prensa en el país.

Temas relacionados 'Generación Z' manifestación PNP protesta Reportero

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA