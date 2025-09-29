Seis detenidos en protestas de 'Generación Z' en el Rímac, entre ellos un menor de edad

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La última jornada de manifestaciones sociales organizadas por el grupo 'Generación Z' dejó como saldo la detención de seis personas, quienes fueron trasladadas a la Comisaría Piedra Liza, en el distrito del Rímac, específicamente en la División de Asuntos Sociales.

Según confirmó Exitosa, entre los arrestados se encuentra un menor de edad identificado como David Mori Soplin. Además, fueron intervenidos Johan Galarza Flores (18 años), Joel Jesús Canchayaña, Augusto Basurto Osorio, Kevin Benavides Saavedra y Fernando Saavedra Díaz.

De acuerdo con la información difundida, los jóvenes fueron retenidos luego de la protesta social realizada el domingo 28 de septiembre, la cual congregó a decenas de manifestantes que buscaban expresar su descontento frente a diversas problemáticas sociales.

Un hecho lamentable contra la prensa

Un episodio que generó gran indignación se produjo durante la cobertura de los hechos. Un periodista de Exitosa, identificado como Lucciano Tomatis, denunció haber sido agredido por un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras cumplía con su labor informativa.

Según relató, el comunicador se encontraba en el puente peatonal de Acho, donde varios policías intentaban dispersar a los ciudadanos.

En ese momento, un agente le propinó una patada en la pierna izquierda y continuó empujándolo, pese a que mostraba de forma visible sus credenciales de prensa y el micrófono con el logo de la emisora.

El reportero precisó que tuvo que sujetarse de los barandales para no caer al vacío, y que incluso evitó impactar contra una adulta mayor que estaba delante de él.

La agresión no solo se limitó a una patada, sino también a golpes en la espalda, lo que dejó al periodista con dolores físicos y malestar por el accionar policial.

Este suceso ha vuelto a poner en debate el respeto hacia los hombres de prensa durante las manifestaciones sociales, ya que, en reiteradas ocasiones, se ha reportado violencia contra comunicadores en el ejercicio de su labor.

Accionar policial en medio de tensión

Horas antes de este incidente, se conoció que un agente de la PNP fue auxiliado por vecinos del Rímac en una cochera cercana, tras ser aparentemente agredido por los manifestantes.

No obstante, este hecho no cambió el riguroso accionar policial, que incluyó el uso de la fuerza contra los asistentes a la protesta y también contra los periodistas presentes.

La situación en el Rímac refleja nuevamente la tensión entre la ciudadanía, los cuerpos policiales y los medios de comunicación durante las movilizaciones sociales.

Mientras los manifestantes denuncian represión, la PNP justifica sus intervenciones como parte de su deber de mantener el orden público.

El caso de los seis detenidos y la agresión a un periodista acreditado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del uso de la fuerza policial y la necesidad de garantizar la libertad de prensa en el país.