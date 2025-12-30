Elecciones 2026: JEE declara inscritas siete fórmulas presidenciales

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inscritas inscritas siete fórmulas presidenciales hasta el momento, las que participarán de las Elecciones Generales del 2026.

¿Qué partidos son?

La primera de estas fue Fuerza Popular y con el pasar de las horas se anunció la inscripción oficial de las planchas de Ahora Nación, Un Camino Diferente, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido del Buen Gobierno y el Partido Patriótico del Perú.

Las fórmulas presidenciales de dichas organizaciones políticas lograron ser inscritas luego de que superarán el periodo de 3 días en los que se puede presentar tachas. Este inicia tras la admisión de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos.

Cabe señalar que cualquier ciudadano puede interponer una tacha que debe estar fundamentada en la infracción de los requisitos de lista o de candidatura previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones o en la Ley de Organizaciones Políticas.

¿Cuáles son las fórmulas?

La información sobre el estado de las listas de candidatos de los partido políticos se encuentran en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones y las notificaciones de inscripción son notificadas a las casilla electrónica de los personeros legales titulares de cada organización política.

Ahora Nación

Presidencia: Alfonso López Chau

Primera Vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal

Segunda Vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía

Un Camino Diferente

Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán

Primera Vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán

Segunda Vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

Podemos Perú

Presidencia: José Luna Gálvez

Primera Vicepresidencia: Jacqueline Cecilia García

Segunda Vicepresidencia: Raúl Martín Noblecilla Olaechea

Fuerza Popular

Presidencia: Keiko Fujimori

Primera Vicepresidencia: Luis Galarreta

Segunda Vicepresidencia: Miguel Ángela Torres Morales

Alianza para el Progreso

Presidencia: César Acuña

Primera Vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas

Segunda Vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

Partido del Bueno Gobierno

Presidencia: Jorge Nieto Montesinos

Primera Vicepresidencia: Susana Matute Charun

Segunda Vicepresidencia: Carlos Caballero León

Partido Patriótico del Perú

Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez

Primera Vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello

Segunda Vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

Como se recuerda, son 36 las fórmulas presidenciales las que solicitaron su inscripción al Jurado Nacional de Elecciones, hasta la fecha van 7 inscritas oficialmente tras superar el periodo de tachas, pero con el pasar de los días se conocerá el futuro de las que quedan pendientes.