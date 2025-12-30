Elecciones 2026: JEE declara inscritas siete fórmulas presidenciales

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/12/2025
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inscritas inscritas siete fórmulas presidenciales hasta el momento, las que participarán de las Elecciones Generales del 2026.
¿Qué partidos son?
La primera de estas fue Fuerza Popular y con el pasar de las horas se anunció la inscripción oficial de las planchas de Ahora Nación, Un Camino Diferente, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido del Buen Gobierno y el Partido Patriótico del Perú.
Las fórmulas presidenciales de dichas organizaciones políticas lograron ser inscritas luego de que superarán el periodo de 3 días en los que se puede presentar tachas. Este inicia tras la admisión de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos.
Cabe señalar que cualquier ciudadano puede interponer una tacha que debe estar fundamentada en la infracción de los requisitos de lista o de candidatura previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones o en la Ley de Organizaciones Políticas.
¿Cuáles son las fórmulas?
La información sobre el estado de las listas de candidatos de los partido políticos se encuentran en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones y las notificaciones de inscripción son notificadas a las casilla electrónica de los personeros legales titulares de cada organización política.
Ahora Nación
- Presidencia: Alfonso López Chau
- Primera Vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
- Segunda Vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía
Un Camino Diferente
- Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
- Primera Vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
- Segunda Vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces
Podemos Perú
- Presidencia: José Luna Gálvez
- Primera Vicepresidencia: Jacqueline Cecilia García
- Segunda Vicepresidencia: Raúl Martín Noblecilla Olaechea
Fuerza Popular
- Presidencia: Keiko Fujimori
- Primera Vicepresidencia: Luis Galarreta
- Segunda Vicepresidencia: Miguel Ángela Torres Morales
Alianza para el Progreso
- Presidencia: César Acuña
- Primera Vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
- Segunda Vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes
Partido del Bueno Gobierno
- Presidencia: Jorge Nieto Montesinos
- Primera Vicepresidencia: Susana Matute Charun
- Segunda Vicepresidencia: Carlos Caballero León
Partido Patriótico del Perú
- Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez
- Primera Vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello
- Segunda Vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
Como se recuerda, son 36 las fórmulas presidenciales las que solicitaron su inscripción al Jurado Nacional de Elecciones, hasta la fecha van 7 inscritas oficialmente tras superar el periodo de tachas, pero con el pasar de los días se conocerá el futuro de las que quedan pendientes.