Marcha de la 'Generación Z': MIMP brinda atención a adulto mayor agredido por efectivo policial

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras viralizarse la agresión de un efectivo policial a un adulto mayor en el Centro de Lima, en medio de la jornada de protesta del sábado 27 de septiembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Gratitud, brindó apoyo a la víctima identificada como Marcelo Santos de la Cruz Mitma, de 69 años.

Como es de conocimiento, el sexagenario recibió el impacto de una vara en su rostro, a la altura de la ceja, por parte de un agente policial, causándole un sangrado de manera instantánea, durante la manifestación convocada por la autodenominada 'Generación Z', transportistas y diversos colectivos sociales.

Adulto mayor recibirá asesoría legal

De acuerdo con lo anunciado en sus plataformas sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mencionó que, tras ser atendido, a la persona de la tercera edad se le identificaron contusiones en el rostro producto del golpe recibido.

En ese sentido, desde el MIMP indicaron que Marcelo Santos de la Cruz Mitma recibirá la asesoría legal correspondiente para que pueda denunciar lo sucedido, si es que así lo estima conveniente.

"Desde el Gobierno reiteramos nuestro respeto al derecho ciudadano a la protesta pacífica y rechazamos cualquier tipo de agresión. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el respeto hacia las personas adultas mayores, quienes merecen una vida libre de violencia y en condiciones de plena dignidad", señala el pronunciamiento.

#Lima | El MIMP, a través del Programa Nacional Gratitud, brindó apoyo al adulto mayor Marcelo Santos De La Cruz Mitma (69), quien fue agredido durante una protesta en el Centro de Lima. Tras ser atendido, se le identificaron contusiones en el rostro, por lo que recibirá la... pic.twitter.com/ikWX6JfnhT — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 29, 2025

Cabe señalar que, tras el acto de violencia ocurrido en la Av. Abancay, un equipo de brigadistas voluntarios atendieron al ciudadano afectado, bridándole primeros auxilios para salvaguardar su integridad y estado de salud. El hecho ocurrido al promediar las 8:00 p. m causó indignación en los demás protestantes, quienes comenzaron a reclamar al efectivo por su agresión, debido a que la víctima se encontraba caminando por delante del contingente policial sin ningún arma o causando destrozo alguno.

Inspectoría General de la PNP investiga el caso

A través de sus plataformas oficiales, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el domingo 28 de septiembre, el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario para "esclarecer los hechos y determinar responsabilidades" sobre el caso de agresión al adulto mayo de 69 años.

#PNPInforma 📢| Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza, durante las manifestaciones en Lima el 27SET2025, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar... pic.twitter.com/ZO6q8xXtSA — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 28, 2025

A través de sus plataformas oficiales, la institución policial indicó que la Inspectoría General se encargará de realizar las respectivas investigaciones por el caso de "presunto uso arbitrario de la fuerza". Asimismo, afirman mantener "respeto al derecho de la reunión pacifica y la libertad de expresión"

Del mismo modo, desde la PNP señalan que todo recabado en su investigación será puesto a disposición del Ministerio Público para que tome las acciones que estime pertinente, de acuerdo a sus facultades según ley.

El caso del adulto mayor agredido en el Centro de Lima continúa generando rechazo en las redes sociales, miles de ciudadanos exigen una rápida investigación y sanción al policía agresor.