Papa León XIV abarrota el Santiago Bernabéu: "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de su cuarta gira apostólica, el papa León XIV se reunió este lunes 8 de junio con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, donde fue recibido por cerca de 80 000 personas, en un acto que reunió a representantes de parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales, con especial presencia de los consejos pastorales parroquiales.

En la previa, el sumo pontífice ofreció una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en la capital española, frente a numerosos fieles y autoridades eclesiásticas, y donde estuvo acompañado por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid.

Mensaje de paz y un obsequio del Real Madrid

Como parte de su actividad final correspondiente al tercer día de su viaje apostólico en tierras españolas, el santo padre arrancó miles de sonrisas tras recibir una apoteósica bienvenida en el estadio del Real Madrid, mostrando su satisfacción por haber cumplido con su misión eclesiástica.

"Yo supongo que para un jugador de futbol hacer un gol en este estadio es algo que les cambia un poco la vida, pero, Don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", expresó.

Asimismo, destacó a la capital española por ser sede de instituciones y organizaciones en las que se toman "decisiones importantes para el presente y el futuro", y por ser destino de millones de visitantes que buscan nuevas oportunidades.

Del mismo modo, se dirigió al bautizo como un forma de vida, así como a su reciente encíclica Magnifica Humanitas, como "alternativa a la homologación y confusión" la figura de Nehemías, que implicó a toda la comunidad en la reconstrucción de los muros de Jerusalén.

A manera de mensaje de unión entre las personas, León XIV destacó que existe una "relación especial" entre la Iglesia y la ciudad, la cual cobra aun mayor importancia en el cambio de época que estamos viviendo.

"Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera, cultivar el deseo de encontrar al resucitado, que siempre va por delante de nosotros, nos precede y tal vez ya esté presente donde aún no lo hemos buscado", señaló.

Tras recibir una nueva ovación cuando culminó el acto ceremonial, el líder de la Iglesia Católica recibió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien no solo le hizo recorrer las instalaciones y el museo del club, donde le mostró las 15 Champions ganadas en su historia, también le obsequió una camiseta con el número "1" con sus nombres: Robert F. Prevost.

Confirman su llegada al Perú para noviembre próximo

Durante su viaje a Chiclayo para emitir su voto en el marco de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Perú, José María Balcázar, anunció que el papa León XIV llegará al país el próximo 10 de noviembre.

Vale mencionar que, el mandatario visitará al sumo pontífice en el Vaticano este 18 de junio, a fin de formalizarle la invitación para que se encuentre con la comunidad peruana, la cual lo acogió por más de 30 años, principalmente en la zona norte del país.

A inicios de mayo, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de S/ 15 759 017 en favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar la tercera etapa del proyecto de transitabilidad vehicular de diversas calles y avenidas de Chiclayo, en el marco de la ley que declara de interés nacional la Implementación de la ruta turístico - cultural denominada: "Caminos del Papa León XIV".

Este esperado acontecimiento fue anunciado en febrero último por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, la cual en unos meses se hará realidad.