Falleció Manolo Rojas: Hija del reconocido cómico peruano lanza EMOTIVO mensaje de despedida

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Adiós a Manolo Rojas! Ruby Rojas, hija del reconocido ícono de la comicidad peruana, lanzó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse del querido artista, quien falleció el viernes 27 de marzo a los 63 años.

Manolo Rojas murió a los 63 años: Hija le da el último adiós

En la noche del último viernes 27 de marzo, una lamentable noticia remeció la industria del entretenimiento y de la comicidad peruana. Pues bien, se confirmó que Manolo Rojas perdió la vida en el distrito de La Victoria.

La intempestiva muerte del artista dejó un gran dolor entre sus seres queridos, amigos y seguidores, quienes crecieron disfrutando de sus múltiples personajes e imitaciones. Entre quienes no dudaron en lanzar un emotivo mensaje en sus redes sociales para darle el último adiós, recordándolo por su gran versatilidad ante las cámaras de televisión y sobre el escenario, fue su hija Allinson Ruby Rojas.

La hija del actor cómico evidenció en la mañana de este sábado, la tristeza que la embarga por la muerte de su padre. Compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde se ve una fotografía suya junto a Manolo Rojas donde evidenciaba una profunda cercanía y que además de ser un gran artista era un buen padre en quien podía confiar y saber que estaría para ella de forma incondicional.

"Te amo", fue el mensaje que difundió la joven, en medio del dolor que vive actualmente por la inesperada partida de una figura tan querida en el ámbito del entretenimiento.

Amigos y familiares lamentan su muerte

En la mañana de este sábado 28 de marzo, los restos del conocido humorista e imitador Manolo Rojas fueron trasladados desde su vivienda en La Victoria hasta una funeraria ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) con la finalidad de continuar el protocolo respectivo tras su fallecimiento repentino.

En medio de las diligencias para darle el último adiós, diversas personalidades del medio artístico han expresado su pesar por la muerte de Manolo Rojas. No solo destacaron su gran talento profesional, sino su calidad humana y su disposición para apoyar a las nuevas generaciones de cómicos. Uno de los personajes que no tardó en pronunciarse fue Jorge Benavides.

A través de su cuenta de Instagram, el popular JB compartió un video junto a su excompañero, acompañado de un mensaje que reflejaba desconcierto y tristeza.

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