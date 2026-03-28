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Restos de Manolo Rojas fueron trasladados a funeraria en SJL: PNP culminó diligencias de ley

Según información obtenida por nuestro medio, el cajón en donde se encuentran los restos del cómico Manolo Rojas permanece dentro de la funeraria ubicada en SJL.

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/03/2026

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En horas de esta mañana, los restos del conocido humorista e imitador Manolo Rojas fueron trasladados desde su vivienda en La Victoria hasta una funeraria ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) con la finalidad de continuar el protocolo respectivo tras su fallecimiento repentino.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, al rededor de las 06:20 am, una camioneta de color blanco llegó hasta las calle Los Tusilagos en SJL. Según se conoció, hasta la emisión de la nota, los restos aún no son sacados de dicho establecimiento.

Exitosa llegó hasta dicha zona y pudo captar imágenes exclusivas del traslado del ataúd en donde permanecen los restos del cómico Víctor Manuel Rojas Ibáñez. El féretro elegido por sus familiares es de color blanco y fue sostenido por tres varones que lo ingresaron a la funeraria.

 

Nota en desarrollo...

 

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