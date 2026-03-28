Alianza Lima lamenta la muerte de Manolo Rojas con emotivo mensaje: "Un aliancista de corazón"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La repentina muerte de Manolo Rojas dolió en todo el país y golpeó fuerte al mundo artístico. Alianza Lima, club que el cómico amaba con todo el corazón, subió un mensaje sentido en sus redes para despedirlo y apoyar a los suyos, logrando que miles de hinchas se sumen al pesar por su partida.

Alianza Lima lamenta la muerte de Manolo Rojas

Ese amor que Manolo Rojas le tenía a Alianza Lima era de conocimiento público, y tras su repentina partida, el club blanquiazul no tardó en soltar un mensaje muy sentido para despedir a su hincha más fiel.

En sus redes, recordaron toda su carrera y su gran amor por la blanquiazul, mandando un mensaje cargado de mucho cariño y fuerza para toda su familia y sus fieles seguidores.

"Lamentamos profundamente la partida de Manolo Rojas, destacado actor y comediante peruano, un aliancista de corazón. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia blanquiazul en este difícil momento. Que en paz descanse", se lee en el mensaje compartido por el club.

La publicación reflejó no solo la admiración que el club sentía por él, sino también la cercanía que tenía Manolo Rojas con la institución deportiva.

Alianza Lima lamenta la muerte de Manolo Rojas con emotivo mensaje

Manolo Rojas será velado en el Gran Teatro Nacional

El Gran Teatro Nacional de Lima se convirtió en el lugar elegido para la despedida pública de Manolo Rojas. Sus restos serán velados este sábado 29 de marzo en la Sala VIP del recinto, ubicado en la avenida Javier Prado Este, San Borja, un espacio que permitirá recibir tanto a familiares y amigos como al público que desee rendir homenaje.

Carmen Dora Garrido Díaz, directora de Comunicación del teatro, explicó a Infobae Perú que la familia solicitó que el velatorio dure un día, pero el personal del teatro facilitará el ingreso a todos los que deseen despedirse del comediante.

"Podrá visitarlo toda la gente que pueda, no teníamos espacio en otra sala, por eso consideramos el teatro, que va relacionado con él", indicó.

Durante la jornada, se espera la llegada de colegas del espectáculo, seguidores y figuras de distintas generaciones que compartieron escenarios con Manolo Rojas, asegurando un homenaje lleno de emociones y recuerdos.

De esta manera, Alianza Lima se sumó al duelo por la muerte de Manolo Rojas, enviando un mensaje emotivo que acompañó a la familia y seguidores del humorista, recordando su legado y cariño por el club blanquiazul.