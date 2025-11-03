Selección peruana: Filtran supuesta nueva camiseta que la Blanquirroja usaría en próximos amistosos

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026, sin embargo, ello ha marcado el inicio de lo que ha sido catalogado como el 'cambio generaconal' dando paso a los jóvenes futbolistas que asumirán la batuta para volver a una cita mundialista nuevamente.

A la par, la Blanquirroja se prepara para presentar una nueva indumentaria la cual su probable diseño ha sido filtrado lo que ha generado una ola de críticas.

Filtran supuesta camiseta de Perú

El equipo nacional dirigido por Manuel Barreto afrontará en este mes de noviembre dos amistosos ante sus similares de Rusia y Chile, correspondientes a la fecha FIFA.

Como es habitual, el portal web FootyHeadlines dio a conocer la 'nueva piel' de la Bicolor que sería el modelo que utilizará en los cotejos anteriormente mencionados.

Lejos de presentar un diseño tradicional, en esta oportunidad la reconocida marca deportiva Adidas, rompería con los esquemas y apostaría por una franja roja rediseñada y una nueva ubicación para los logos.

¿Cuál es el modelo de la supuesta nueva camiseta?

En esta oportunidad, de acuerdo a la filtración, esta camiseta mantendrá la base blanca y sobre ella se ubicará la típica franja, pero en esta oportunidad rediseñada debido a que no tendría el clásica borde recto, sino por lo contrario llevará bordes y giros que a la vista son llamativos.

Sin embargo, eso no quedaría allí no más porque más allá del cambio de forma, esta presentará figuras de nuestros antepasados: Los Incas, buscando de esta manera que la indumentaria contenga un distintivo cultural de identidad nacional.

Probable nueva camiseta de Perú

Además, como segundo cambio en la probable nueva 'mica' del combinado patrio será la ubicación del escudo de la Federación Peruana de Fútbol, que de estar en la parte superior izquierda encima del pecho, destacaría esta vez por estar posicionada en el medio. De la misma manera, el logo de la marca también se ubicaría allí, uno encima del otro.

Un diseño polémico

Esta probable camiseta ha divido en dos bandos a los cibernautas que tras la aparición de esta han expresado su disconformidad ante su nuevo diseño mientras que otros mostraron su respaldo.

"Ya sin ganas lo están haciendo", "No está mal", "Está decente", "Menos mal no fuimos al Mundial", "No pasa nada", "Por fin algo distinto", "Es una burla", fueron algunos comentarios", fueron algunos comentarios.

Se concluye que, el portal web FootyHeadlines dio a conocer la probable 'nueva piel' de la Blanquirroja la cual sería usada durante toda la temporada 2026. Esta vez contaría con un diseño totalmente renovado, en el que la franja roja tendría modificaciones al igual que la ubicación de logos.