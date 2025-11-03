Jorge Fossati se pronunció por acusaciones de doping en Universitario en partidos de altura: "Es muy grave"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las acusaciones de un presunto doping en Universitario de Deportes y que eso le habría beneficiado para sacar resultados positivos sigue dando que hablar. Esta vez fue el turno del entrenador crema Jorge Fossati, quien dio su opinión al respecto y calificó de "muy grave" el señalamiento que se ha hecho contra el plantel.

Intereses de por medio

Atendiendo a los medios tras la práctica del lunes 3 de noviembre, el estratega uruguayo fue consultado por este asunto que barajaron algunos programas deportivos. Frente a ello, aseguró que no se informó al respecto, pero sí que alguien le comentó, por lo que estaba al tanto.

"Lo hacen por otros intereses, no tengo la menor duda. Nos acusaron de que dopamos a los jugadores para que puedan correr más en la altura. Me parece que eso es muy grave. Acá están acusados de Franco Velazco para abajo, todos los que estamos alrededor de los jugadores. Esto amerita un estudio y una reacción de parte de la 'U' muy seria y fuerte", sostuvo Fossati.

Por la forma en cómo se trató este asunto, el director técnico del equipo de Ate afirmó que de saber quién fue el responsable de las suposiciones, no le aceptaría una interrogante. Incluso, llegó a darle un giro de 180° al asunto y en lugar de considerarlo una afrenta, lo vio como un elogio.

"No tengo idea de quien lo dijo ni me interesa... Sí me interesaría saber para que ese señor no se meta entre ustedes (la prensa) y me haga una pregunta, porque a esa persona no le acepto nunca más una pregunta. Porque es simplemente una persona irrespetuosa, por tacharlo de la manera más leve", manifestó.

Aceptará decisión de la dirigencia sobre su continuidad

Con respecto a si seguirá al frente de los merengues para la temporada 2026, el entrenador uruguayo aseguró que no le sorprendería que la dirigencia opte por no contar con él pese a lo logrado.

"Pueden pensar que no soy el idóneo para conducir el equipo, hoy. Por las razones que sea, como yo puedo considerar que no quiero seguir. Cada uno lo ve a su manera. Insisto, en lugar de especular, si te respondo que no me sorprendería, es porque no quiero pecar de poco humilde", indicó.

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, respondió a las acusaciones de doping en partidos de altura. Para el estratega uruguayo, lo que se ha dicho es muy grave y que se señala a varias personas dentro del club.